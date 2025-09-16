La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo que tiene unos alfajores artesanales deliciosos

A solo 160 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rawson se posiciona como una opción atractiva para el turismo de escapadas cortas.

A poco más de 160 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires , un pequeño poblado bonaerense comenzó a ganar protagonismo gracias a una propuesta que combina tradición, sabores y turismo. Se trata de Rawson , una localidad del partido de Chacabuco que alcanzó reconocimiento por la Fiesta del Alfajor Artesanal, un evento que crece año tras año.

El rasgo más característico del lugar es la Fiesta del Alfajor Artesanal , una celebración que convoca a productores, reposteros y visitantes de distintas regiones. Con ferias, concursos y espectáculos en vivo, el evento potencia la identidad del pueblo al mismo tiempo que lo proyecta como un punto de encuentro turístico y cultural.

Aunque todavía no integra los destinos más concurridos de la provincia, Rawson se distingue por su ambiente sereno , las calles de tierra bordeadas por casas bajas y una arquitectura que conserva la impronta de los pueblos tradicionales. Su fisonomía invita a recorrerlo sin prisa, en un entorno que remite a las raíces rurales bonaerenses.

La Fiesta del Alfajor Artesanal impulsa el turismo en el partido de Chacabuco y suma visitantes de distintos puntos del país.

Rawson se encuentra en el partido de Chacabuco, dentro de la provincia de Buenos Aires . Está ubicado a unos 160 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un acceso sencillo mediante la Ruta Nacional 7 y la Ruta Provincial 51, lo que lo convierte en una propuesta accesible para quienes buscan proximidad sin resignar encanto.

Qué puedo hacer en Rawson, Chacabuco

El pueblo ofrece distintas actividades que combinan descanso, contacto con la naturaleza y costumbres rurales. Las caminatas por calles tranquilas y plazas históricas, las visitas a la parroquia y a antiguas casonas, así como los recorridos por la llanura pampeana, son parte de los atractivos.

La gastronomía ocupa un lugar central: además de los alfajores, es posible degustar platos típicos preparados con recetas familiares transmitidas de generación en generación. Las ferias, las celebraciones patronales y los encuentros comunitarios completan un calendario que refuerza la identidad local.

El clima templado y los atardeceres amplios invitan a recorrer los alrededores y disfrutar de la serenidad del paisaje pampeano. La vida cotidiana en Rawson se mantiene ligada a la producción agrícola y ganadera, lo que permite observar de cerca las dinámicas rurales y conectar con una forma de vida que conserva la esencia del interior bonaerense.

Cómo llegar a Rawson, Chacabuco

Rawson estación La cercanía con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires convierte a Rawson en un destino elegido para combinar relax y turismo rural. Turismo Chacabuco

El acceso principal a Rawson es por la Ruta Nacional 7 hasta el empalme con la Ruta Provincial 51, que conduce directamente al pueblo. El trayecto desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires demanda alrededor de dos horas en auto, por lo que se convierte en una salida corta y sencilla para quienes desean una experiencia distinta a pocos kilómetros de la capital.