16 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo que tiene unos alfajores artesanales deliciosos

Una celebración gastronómica única combina tranquilidad rural, tradiciones y actividades para disfrutar de un fin de semana diferente.

Por
A solo 160 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

A solo 160 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rawson se posiciona como una opción atractiva para el turismo de escapadas cortas.

A poco más de 160 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, un pequeño poblado bonaerense comenzó a ganar protagonismo gracias a una propuesta que combina tradición, sabores y turismo. Se trata de Rawson, una localidad del partido de Chacabuco que alcanzó reconocimiento por la Fiesta del Alfajor Artesanal, un evento que crece año tras año.

Estos platos de vitel toné son los mejores de Buenos Aires.
Te puede interesar:

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer vitel toné todo el año

El rasgo más característico del lugar es la Fiesta del Alfajor Artesanal, una celebración que convoca a productores, reposteros y visitantes de distintas regiones. Con ferias, concursos y espectáculos en vivo, el evento potencia la identidad del pueblo al mismo tiempo que lo proyecta como un punto de encuentro turístico y cultural.

Aunque todavía no integra los destinos más concurridos de la provincia, Rawson se distingue por su ambiente sereno, las calles de tierra bordeadas por casas bajas y una arquitectura que conserva la impronta de los pueblos tradicionales. Su fisonomía invita a recorrerlo sin prisa, en un entorno que remite a las raíces rurales bonaerenses.

Rawson
La Fiesta del Alfajor Artesanal impulsa el turismo en el partido de Chacabuco y suma visitantes de distintos puntos del país.

La Fiesta del Alfajor Artesanal impulsa el turismo en el partido de Chacabuco y suma visitantes de distintos puntos del país.

Dónde queda Rawson, Chacabuco

Rawson se encuentra en el partido de Chacabuco, dentro de la provincia de Buenos Aires. Está ubicado a unos 160 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un acceso sencillo mediante la Ruta Nacional 7 y la Ruta Provincial 51, lo que lo convierte en una propuesta accesible para quienes buscan proximidad sin resignar encanto.

Qué puedo hacer en Rawson, Chacabuco

El pueblo ofrece distintas actividades que combinan descanso, contacto con la naturaleza y costumbres rurales. Las caminatas por calles tranquilas y plazas históricas, las visitas a la parroquia y a antiguas casonas, así como los recorridos por la llanura pampeana, son parte de los atractivos.

La gastronomía ocupa un lugar central: además de los alfajores, es posible degustar platos típicos preparados con recetas familiares transmitidas de generación en generación. Las ferias, las celebraciones patronales y los encuentros comunitarios completan un calendario que refuerza la identidad local.

El clima templado y los atardeceres amplios invitan a recorrer los alrededores y disfrutar de la serenidad del paisaje pampeano. La vida cotidiana en Rawson se mantiene ligada a la producción agrícola y ganadera, lo que permite observar de cerca las dinámicas rurales y conectar con una forma de vida que conserva la esencia del interior bonaerense.

Cómo llegar a Rawson, Chacabuco

Rawson estación
La cercanía con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires convierte a Rawson en un destino elegido para combinar relax y turismo rural.

La cercanía con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires convierte a Rawson en un destino elegido para combinar relax y turismo rural.

El acceso principal a Rawson es por la Ruta Nacional 7 hasta el empalme con la Ruta Provincial 51, que conduce directamente al pueblo. El trayecto desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires demanda alrededor de dos horas en auto, por lo que se convierte en una salida corta y sencilla para quienes desean una experiencia distinta a pocos kilómetros de la capital.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Dónde disfrutar de los mejores wraps de la ciudad.

Los 2 restaurantes de Buenos Aires para comer los mejores wraps

La laguna y el museo son los grandes atractivos que convocan a turistas en San Vicente.

Está a 50 minutos de Buenos Aires y es un destino ideal para conocer durante primavera

El acceso quedará cerrado de forma permanente.

Cierran un acceso de la autopista Dellepiane: cuáles son las alternativas para ingresar a la Ciudad

Alerta meteorológica en el AMBA: cuándo vuelven las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires.

Alerta meteorológica en el AMBA: cuándo termina el veranito y vuelven las lluvias

Donde probar la mejor milanesa con puré de la ciudad de Buenos Aires.

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer una gran milanesa con puré

Este pueblo es conocido por sus peñas y festivales gauchescos.

Está a 110 km de Buenos Aires, es pintoresco y tiene espectáculos folclóricos

Rating Cero

Robert Redford, de 89 años, murió cuando dormía.

De qué murió Robert Redford

Redford murió en su casa de Utah, Estados Unidos.

Murió el actor y director Robert Redford, una de las leyendas de Hollywood

El otro París, una serie estadounidense que está siendo lo mejor de Netflix en este momento.
play

El otro París es la serie romántica del momento en Netflix: qué historia cuenta

Marvel Zombies, una nueva serie que lanza el Universo Cinematográfico de Marvel y se estrenará el 24 de septiembre.
play

Tráiler completo: Marvel Zombies anticipa su estreno de septiembre 2025

Cuál es la imperdible serie de Netflix que estrenó su segunda temporada.
play

Tiene 8 capítulos, está en Netflix y tiene una trama que roza lo prohibido: serie imperdible

Sabrina Rojas recordó sus inicios como modelo y destacó el drástico cambio físico que atravesó en su carrera.

La impresionante transformación de Sabrina Rojas: así se veía de más joven

últimas noticias

El Presidente hablará en la CPAC de Paraguay. 

Milei llegó a Paraguay para participar de la cumbre conservadora de la CPAC

Hace 22 minutos
Israel avanza sobre el territorio de la Franja de Gaza

Israel expandió la ofensiva contra Hamás y el ministro de Defensa aseguró que "Gaza está en llamas"

Hace 32 minutos
Robert Redford, de 89 años, murió cuando dormía.

De qué murió Robert Redford

Hace 43 minutos
Se publicó el padrón electoral para los comicios.

Se publicó el padrón electoral para las elecciones de octubre 2025

Hace 50 minutos
Redford murió en su casa de Utah, Estados Unidos.

Murió el actor y director Robert Redford, una de las leyendas de Hollywood

Hace 59 minutos