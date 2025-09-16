16 de septiembre de 2025 Inicio
Turismo en Argentina: el destino maravilloso donde hay pingüinos, orcas y lobos marinos

El ciclo natural de la reserva permite disfrutar de diferentes especies según la temporada, creando un calendario perfecto para los fanáticos de la vida silvestre.

La experiencia en El Pedral supera la simple observación de fauna.

La experiencia en El Pedral supera la simple observación de fauna.

La Reserva El Pedral, situada en Punta Ninfas, se está consolidando como uno de los santuarios de vida silvestre más extraordinarios de la Patagonia atlántica argentina. Este paraíso natural, ubicado a 70 kilómetros de Puerto Madryn, ofrece a sus visitantes la oportunidad única de observar una diversidad de fauna marina excepcional durante todo el año. Los lobos marinos permanecen apostados en sus costas de manera permanente, mientras que las orcas hacen apariciones sorpresivas que emocionan a todos los presentes.

El ciclo natural de la reserva permite disfrutar de diferentes especies según la temporada, creando un calendario perfecto para los fanáticos de la vida silvestre. Los pingüinos de Magallanes establecen su colonia entre septiembre y abril, transformando el paisaje costero en un espectáculo natural incomparable. Durante los meses de junio a diciembre, las ballenas llegan a estas aguas para completar un ciclo de avistamientos que convierte a El Pedral en destino imperdible para quienes buscan conectar con la naturaleza marina patagónica.

La experiencia en El Pedral supera la simple observación de fauna, ofreciendo una inmersión completa en la auténtica vida de estancia patagónica. El casco histórico de la estancia, construido a principios del siglo XX con materiales traídos especialmente desde Europa, preserva la estética y el espíritu de los pioneros que desarrollaron la Península Valdés. Esta mezcla única entre patrimonio histórico y riqueza natural convierte cada visita en una experiencia educativa y emocionante que permite comprender la esencia de la Patagonia atlántica.

Dónde queda la Reserva El Pedral

La Reserva El Pedral se encuentra estratégicamente ubicada en Punta Ninfas, en la provincia de Chubut, a 70 kilómetros de Puerto Madryn. Este enclave natural está situado en la boca del Golfo Nuevo, formando parte del ecosistema único de Península Valdés. Su privilegiada ubicación sobre los acantilados la convierte en un punto de observación único, donde el océano Atlántico se encuentra con la costa continental creando el hábitat perfecto para una extraordinaria diversidad de especies marinas.

Qué puedo hacer en la Reserva El Pedral

La Reserva El Pedral ofrece una experiencia integral que combina avistamiento de fauna, historia y cultura patagónica:

  • Realizar caminatas guiadas entre la colonia de pingüinos de Magallanes que se establece cada septiembre en el área, permitiendo una observación cercana y respetuosa de estos animales en su hábitat natural
  • Visitar el histórico Faro de Punta Ninfas, ubicado a solo 15 minutos de la estancia sobre lo alto del acantilado.
  • Explorar el casco de la estancia patagónica, una construcción de principios del siglo XX que conserva intacta la estética de la época dorada. La casa histórica, inaugurada en 1923, exhibe mobiliario y materiales originales traídos desde Europa por barco.
  • Observar la diversa fauna marina que incluye lobos marinos permanentes durante todo el año, apariciones sorpresivas de orcas que emocionan a los visitantes, y el ciclo estacional de ballenas que visitan estas aguas entre junio y diciembre.
  • Disfrutar de un almuerzo patagónico tradicional que incluye cordero asado a la parrilla, empanadas caseras, variedad de ensaladas frescas, vino tinto de la casa y ensalada de frutas, todo preparado mientras se desarrollan las actividades de avistamiento.
  • Conocer el galpón de esquila de la estancia para experimentar el corazón de la vida rural patagónica, aprendiendo sobre el proceso de esquila de ovejas, la clasificación de lana merino y el rol fundamental de esta actividad en la economía regional.
  • Participar en excursiones de día completo desde Puerto Madryn en grupos reducidos que permiten una experiencia auténtica de la Patagonia atlántica desde la perspectiva de los pioneros que poblaron la zona durante el siglo pasado.
Cómo llegar a la Reserva El Pedral

Para acceder a la Reserva El Pedral, se debe partir desde Puerto Madryn recorriendo 70 kilómetros por rutas pavimentadas que conducen hasta Punta Ninfas. El trayecto en auto ofrece paisajes patagónicos espectaculares mientras se avanza hacia la boca del Golfo Nuevo. La reserva organiza excursiones de día completo que incluyen el transporte desde Puerto Madryn en grupos reducidos.

