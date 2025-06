Macabro crimen de la tiktoker "China Baby": encuentran su cuerpo descuartizado

Las autoridades lograron identificar a Fabiola Alejandra Caicedo, una joven venezolana de 19 años, que era reconocida en TikTok y redes sociales como "China Baby". En su cuerpo llevaba escrito con tinta la frase "Love me for who I am", en su brazo, una flor de loto entre el pecho y el abdomen y una mariposa.

Por el momento, se desconocen cómo vivía Caicedo, cuáles fueron sus últimos movimientos y las circunstancias específicas que rodearon su muerte. La joven había viajado con 16 años a Perú, junto a su pareja, un hombre mayor que ella llamado Mayner Giménez Castillo, quien meses después apareció muerto en el departamento que compartían por suicidio.

Sin embargo, la familia de Castillo nunca creyó que el hombre se haya quitado la vida, sino que apuntaban a la joven venezolana. Aunque esta versión nunca fue investigada por la Policía local, y sus parientes comentaban en redes sociales: "Un día como hoy estuvieras de cumpleaños y un día como hoy conociste a la sucia que te quitó la vida. Hoy descansas en paz solo espero que algún día volvernos a ver. La Justicia te llegará".

Caicedo continuó viviendo en Perú, trabajaba como anfitriona en discotecas y clubes en Lima y su desaparición había sido denunciada por su prima el 7 de junio. Dos días después de que ella misma publicara su último video en TikTok.

Macabro hallazgo en Perú: cuáles son las hipótesis sobre el asesinato de la "China Baby"

Una de las primeras líneas de investigación relacionan a Caicedo con una posible venganza, ella fue trasladada de su casa por voluntad propia hasta la ciudad Ate, donde la mataron y tiraron sus restos al río Rimac, por lo que la corriente generó que terminen en la plata de agua potable en Lima.

La Policía Nacional del Perú (PNP) también investiga una segunda hipótesis, donde se relaciona la muerte de la joven con una red de trata de personas.