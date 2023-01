Lula da Silva llamó a la paz: confirmó que Brasil no enviará municiones a Ucrania

Lula da Silva confirmó que Brasil no enviará municiones para la guerra entre Rusia y Ucrania.

El presidente de Brasil, Lula da Silva , confirmó este lunes que el país brasileño no enviará municiones dirigidas a que se utilicen para la guerra entre Rusia y Ucrania . "Brasil es un país de paz", aseguró el mandatario tras una reunión con el canciller de Alemania, Olaf Scholz.

En una conferencia de prensa realizada después del encuentro con Scholz, Lula informó que "Brasil no tiene interés en enviar municiones, para que no sean utilizadas en la guerra entre Ucrania y Rusia" . Luego, el presidente brasileño se mostró intranquilo por la invasión que empezó en febrero de 2022 y que produce muertes y heridos por día ya que aseguró que está "preocupado".

También cuando se refirió a la negativa de que Brasil envíe municiones, señaló que su país es "de paz", mientras que luego pidió que distintas naciones se encuentren para intentar ponerle un fin al conflicto bélico: "Mi sugerencia es que creemos un grupo de países que se siente en la mesa con Ucrania y Rusia para intentar llegar a la paz".

En tanto, sobre esa propuesta, Lula agregó que no sólo habló del tema con Scholz, sino que también se comunicó con el presidente de Francia, Emmanuel Macron en búsqueda de "construir la paz". Profundizando en su intención, hablará sobre la iniciativa con el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, y su par de China, Xi Jinping.

Sobre China, el líder del Partido de los Trabajadores enfatizó en la importancia de que esa nación tome protagonismo en la búsqueda de que termine la guerra. "Es hora de que China ponga las manos en la masa", manifestó frente a los periodistas.

La opinión de Lula da Silva sobre la guerra entre Rusia y Ucrania

El presidente de Brasil señaló en 2022 que no solo Putin tiene responsabilidad en el conflicto entre, sino que Zelenski también tiene culpa. "Si uno no quiere, dos no se pelean", agregó.

También calificó como un "error clásico" la decisión de Rusia de iniciar la guerra con Ucrania y señaló que los motivos del conflicto se deben conocer con mayor claridad.

El encuentro de Lula da Silva con Olaf Scholz

El mandatario se reunió con el canciller de Alemania y tras el encuentro detalló los temas de la junta: "Hablé con @Bundeskanzler sobre la necesidad de que seamos parte de un g4, Brasil, India, Alemania y Japón, para ser parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Queremos que el Consejo de Seguridad tenga más representación".

En una conferencia conjunta con Scholz, Lula se dirigió a él para insistir en que se lleve a cabo un convenio. "Quiero decirle al canciller @Bundeskanzler que queremos cerrar el acuerdo Mercosur-Unión Europea para fin de semestre, si es posible", expresó.

Luego agregó el deseo de que el país europeo forme parte de una entidad: "Queríamos que Alemania contribuyera a que la Organización Mundial del Comercio volviera a funcionar".

Lula da Silva Olaf Scholz Lula da Silva con Olaf Scholz. Twitter (@LulaOficial)

