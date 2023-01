Guiño de Lula a la reelección de Alberto Fernández

Justamente, Pimenta, quien ahora es secretario de Comunicación de Lula, fue uno de los dirigentes del Partido de los Trabajadores que más luchó para combatir el lawfare para conseguir que el líder del PT vuelva a la presidencia de Brasil.

Consultado por La Política Online sobre la reelección de Alberto Fernández, Pimenta indicó que “me gustaría mucho que Alberto sea reelecto. Si no es él, que sean otros líderes del Frente de Todos, el que sea más competitivo”. Y agregó que “lo que no puede pasar es la derrota de los sectores progresistas. Los detalles de la estrategia local, les compete a los compañeros en Argentina.

En cuanto al vínculo de Brasil con la Argentina durante el nuevo gobierno brasileño, Pimenta enfatizó que Lula no le esconde a nadie la relación prioritaria que quiere tener con Argentina y aseguró que “Brasil y Argentina juntos aumentan la posibilidad de una influencia en el escenario internacional”.

En esa línea, Pimenta explicó que la futura moneda común “es un proceso largo, lento y complejo, cualquier posibilidad de dejar el peso o el real no está sobre la mesa, no estamos hablando de un euro para América del Sur sino de un sistema de pagos con garantías y compensaciones para no depender tanto del dólar en las transacciones comerciales”.