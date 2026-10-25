25 de octubre de 2026 Inicio
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Balotaje en Brasil: Flávio Bolsonaro venció en Israel y Lula da Silva en Palestina

El sufragio de los brasileños residentes en el exterior se desarrolla en 186 ciudades de distintos países y permite elegir únicamente al presidente de la República. En Medio Oriente, las cifras estuvieron repartidas.

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Flávio Bolsonaro y Lula da Silva.

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La votación de los brasileños residentes en el exterior se desarrolla en 186 ciudades de distintos países y permite elegir únicamente al presidente de la República.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) difundirá el resultado consolidado una vez finalizada la votación en Brasil. Cerca de 919.000 ciudadanos brasileños están habilitados para sufragar fuera del país en estas elecciones.

Balotaje en Brasil: Lula da Silva se impuso en Palestina y Flávio Bolsonaro en Israel

En Israel, Bolsonaro obtuvo 699 votos (casi el 81% de los válidos) contra 166 votos de Lula (poco más del 19%). El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ya había respaldado la candidatura del hijo de Jair Bolsonaro en la primera vuelta, cuando le deseó una "gran victoria" a Flávio. En octubre, Netanyahu afirmó que podría viajar a Brasil para la toma de posesión del actual senador en caso de que resulte victorioso en esta segunda vuelta.

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Jair Bolsonaro es un admirador declarado de Israel y había manifestado su intención de trasladar la embajada brasileña de Tel Aviv a Jerusalén, siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos de Donald Trump, en una propuesta que no llegó a concretarse.

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Luiz Inácio "Lula" da Silva junto a Yasser Arafat, en Trípoli, Libia, en noviembre de 1991.

En tanto, Lula logró una amplia ventaja en Palestina, donde cosechó 1.000 votos (alrededor del 95% de los votos válidos), frente a 46 votos para Flávio.

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