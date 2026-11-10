10 de noviembre de 2026 Inicio
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El emoción del Papa ante la marea de jóvenes en Palermo: "Una bienvenida que solo Argentina puede dar"

En su nuevo regreso a Buenos Aires tras su paso por Córdoba, el papa León XIV saludó a una verdadera multitud presente y se mostró muy cercano a los jóvenes, que desbordaron el predio montado en Palermo.

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Papa en Palermo ante una multitud de jóvenes. 

Papa en Palermo ante una multitud de jóvenes. 

Casi un millón de jóevenes se reunieron en Palermo para la vigilia del Papa León.
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Al tomar la palabra antes de responder a las inquietudes del público, el Pontífice celebró la calidez de la recepción brindada por la multitud: "¡Qué maravillosa acogida! Una bienvenida que quizás solo Argentina puede dar. ¡Gracias!".

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En el Monumento de los Españoles, en Palermo, el papa León XIV encabeza una vigilia de oración y diálogo con jóvenes, como parte de su visita a la Argentina y por pedido expreso del propio Pontífice, que busca encontrarse con las nuevas generaciones.

En la previa, el cronograma de la vigilia incluyó música en vivo y animación desde las 16, con presentaciones de Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo, entre otros artistas. La propuesta también contempla testimonios, espacios de oración y momentos de reflexión antes del mensaje central del Pontífice en el predio del Monumento de los Españoles.

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