El emoción del Papa ante la marea de jóvenes en Palermo: "Una bienvenida que solo Argentina puede dar"

Durante la multitudinaria vigilia de este martes en Palermo, el papa León XIV protagonizó un conmovedor diálogo con jóvenes y educadores comprometidos con la ayuda social en los barrios más postergados. El encuentro estuvo marcado por el entusiasmo popular y por una profunda reflexión sobre los límites del trabajo comunitario.
Al tomar la palabra antes de responder a las inquietudes del público, el Pontífice celebró la calidez de la recepción brindada por la multitud: "¡Qué maravillosa acogida! Una bienvenida que quizás solo Argentina puede dar. ¡Gracias!".
En el Monumento de los Españoles, en Palermo, el papa León XIV encabeza una vigilia de oración y diálogo con jóvenes, como parte de su visita a la Argentina y por pedido expreso del propio Pontífice, que busca encontrarse con las nuevas generaciones.
En la previa, el cronograma de la vigilia incluyó música en vivo y animación desde las 16, con presentaciones de Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo, entre otros artistas. La propuesta también contempla testimonios, espacios de oración y momentos de reflexión antes del mensaje central del Pontífice en el predio del Monumento de los Españoles.