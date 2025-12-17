Los hijos de Rob y Michele Reiner hablaron por primera vez tras el crimen y la detención de su hermano "No hay palabras para describir el dolor inimaginable que sentimos a cada momento del día", afirmaron Romy y Jack Reiner en un comunicado. Su hermano del medio, Nick, fue acusado formalmente por los dos asesinatos. Por + Seguir en







La familia Reiner completa durante un acto benéfico, con Nick en el medio.

Romy y Jack Reiner, los hijos del famoso matrimonio de Hollywood integrado por Rob y Michele Reiner, rompieron el silencio tras el parricidio cometido por su hermano del medio, Nick, el domingo pasado. "No hay palabras para describir el dolor inimaginable que sentimos a cada momento del día", afirmaron en un comunicado.

"La terrible y devastadora pérdida de nuestros padres, Rob y Michele Reiner, es algo que nadie debería experimentar jamás. No eran solo nuestros padres, eran nuestros mejores amigos", aseguraron. El crimen del director de cine y su esposa, fotógrafa y productora, sacudió no solo al mundo de la cultura norteamericana, sino también a la política.

"Agradecemos las muestras de condolencias, amabilidad y apoyo que hemos recibido no solo de familiares y amigos, sino también de personas de todos los ámbitos”, agregaron los hermanos. Entre la compañía con la que contaron durante estos últimos días de inmenso dolor se encuentra el matrimonio Obama, quienes son amigos de la familia hace varios años.

Por otra parte, Romy y Jack evitaron referirse a su hermano Nick, quien ya fue acusado del crimen por la Fiscalía General de Los Ángeles, en el estado norteamericano de California, y ahora deberá enfrentar cargos que lo pueden llevar a pasar el resto de su vida en la cárcel o recibir la pena de muerte. En ese sentido, pidieron evitar la mediatización de la causa judicial.

"Ahora pedimos respeto y privacidad, que las especulaciones se moderen con compasión y humanidad, y que nuestros padres sean recordados por las increíbles vida que vivieron y el amor que se dieron”, concluyeron los hermanos Reiner.