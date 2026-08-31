Dos muertos y quince desaparecidos por una repentina inundación en el Gran Cañón del Colorado El desastre natural ocurrió el sábado por la tarde en Arizona tras intensas precipitaciones. El Servicio de Parques Nacionales evacuó a más de 60 visitantes y mantiene los rescates. Las autoridades confirmaron severos daños de infraestructura. Por Agregar C5N en









El temporal en Arizona destruyó la infraestructura del parque.

Una inundación repentina por fuertes lluvias dejó al menos dos muertos, unos 15 desaparecidos y más de 60 evacuados este sábado por la tarde en el Parque Nacional del Gran Cañón, en el estado de Arizona.

Los equipos de emergencia recuperaron la noche del domingo el cuerpo de un hombre de 46 años cerca de la zona de Crystal Rapids, sobre las aguas del río Colorado.

Horas más tarde, las autoridades de la región confirmaron a los medios locales el hallazgo de un segundo cadáver. El personal a cargo del operativo no brindó precisiones sobre el lugar exacto del descubrimiento ni sobre los datos de esta víctima.

#IMPORTANTE | INUNDACIÓN repentina en el Gran Cañón en #Arizona ARRASA con zonas de campamentos y rutas de senderismo y deja más de 20 DESAPARECIDOS.



Autoridades del Gran Cañón y del estado de Arizona, en Estados Unidos, emitieron una alerta por la desaparición de más de 20… pic.twitter.com/drXJYcDs9Y — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) August 30, 2026 El Servicio de Parques Nacionales y el Departamento de Seguridad Pública de Arizona mantienen las labores de búsqueda en el predio. Las patrullas rastrean el área para localizar a los excursionistas que permanecen perdidos.

El temporal en Arizona destruyó la infraestructura del parque El avance del agua con grandes rocas y escombros arrasó los sectores de Phantom Ranch y Bright Angel Canyon. La corriente destruyó casi todas las pasarelas peatonales ubicadas sobre el arroyo Bright Angel Creek.