31 de agosto de 2026 Inicio
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Polonia interceptó un avión espía ruso sobre el mar Báltico

Cazas polacos identificaron a la aeronave a 30 kilómetros de la costa norte de Leba. El aparato volaba sin plan registrado ni transpondedor activo, lo que provocó acusaciones directas contra el Kremlin por maniobras de provocación.

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La maniobra militar ocurrió a 30 kilómetros de la ciudad de Leba.

La maniobra militar ocurrió a 30 kilómetros de la ciudad de Leba.

El Gobierno de Polonia anunció este lunes que cazas de sus Fuerzas Armadas interceptaron un avión de reconocimiento ruso tipo IL-20 sobre el mar Báltico. De acuerdo con el informe oficial de Varsovia, la nave volaba sin plan de vuelo registrado y con el sistema de ubicación apagado.

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El ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, detalló que la maniobra militar ocurrió alrededor del mediodía a 30 kilómetros de la ciudad de Leba. Según la versión del funcionario, el vehículo aéreo realizaba labores de espionaje para las fuerzas de Moscú.

El titular de la cartera militar calificó la acción como un ensayo estratégico de la contraparte. En sus redes sociales, Kosiniak-Kamysz afirmó: "Rusia ha vuelto a poner a prueba nuestros sistemas de disuasión y defensa aérea", aunque aclaró que "no se produjo ninguna violación de nuestro espacio aéreo sobre el mar Báltico".

Por su parte, la agencia estatal de noticias PAP informó que los pilotos polacos concretaron la identificación visual del aparato. La misma fuente oficial sostuvo que el avión ruso operaba con el transpondedor apagado, una modalidad que complica la circulación de la aviación civil.

Las autoridades polacas contabilizan múltiples incidentes aéreos en la zona fronteriza

El Ejecutivo de Varsovia enmarcó este episodio en una serie de eventos similares reportados durante los últimos meses. Según los registros polacos, maniobras de este tipo sucedieron en marzo, abril y julio con diferentes aeronaves procedentes de la base de Kaliningrado.

El viceministro de Defensa de ese país, Cezary Tomczyk, advirtió sobre episodios previos que la alianza atlántica dará una "respuesta inmediata de la OTAN ante la próxima violación de seguridad". A su vez, los mandos militares informaron sobre nuevos hallazgos de aviones rusos a principios de agosto a corta distancia de su costa.

Finalmente, la cúpula de Defensa polaca insistió en adjudicar estas maniobras al Kremlin bajo la figura de "actividades de carácter provocador". Las autoridades locales mantuvieron la alerta en su sistema defensivo para monitorear la actividad sobre el espacio internacional del Báltico.

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