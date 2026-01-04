El futuro de Venezuela: EEUU pone presión y condiciona su apoyo a los funcionarios actuales

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, anticipó que la posición de Washington dependerá de los pasos que den los dirigentes venezolanos a partir de ahora. "Vamos a juzgar todo lo que hagan", advirtió.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio , anticipó que Estados Unidos "está dispuesto a trabajar con las actuales autoridades de Venezuela" si toman las "decisiones correctas" , en el día después de la captura de Nicolás Maduro en medio de un fuerte operativo en Caracas .

En diálogo con CBS News, el funcionario del gobierno de Donald Trump evitó hacer una valoración personal sobre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez , y subrayó que la posición de Washington dependerá de los pasos que den los dirigentes venezolanos a partir de ahora.

"Si no toman las decisiones correctas, Estados Unidos mantendrá múltiples palancas de influencia para garantizar la protección de nuestros intereses, y eso incluye el embargo petrolero que está en vigor, entre otras cosas" , señaló el jefe de la diplomacia estadounidense. "Vamos a juzgar en el futuro. Vamos a juzgar todo por lo que hagan, y vamos a ver qué hacen", advirtió.

Por otro lado, consultado sobre si existen planes de una intervención militar al país suramericano, Rubio planteó que Trump, "siempre se reserva la opción de decidir sobre cualquier asunto" y tiene "la capacidad y el derecho" constitucional de actuar ante amenazas "inminentes y urgentes" para Estados Unidos .

El funcionario aclaró que, en la práctica, lo que se ve ahora es "uno de los mayores despliegues navales de la historia moderna" en el hemisferio occidental , capaz de detener tanto "lanchas de droga" como barcos sancionados y "paralizar" una parte clave de los ingresos de Venezuela.

"Trump no va a descartar públicamente las opciones que tiene Estados Unidos, aunque eso no sea lo que se ve en este momento. Lo que se ve ahora mismo es un embargo petrolero que nos permite ejercer una enorme influencia sobre lo que suceda a continuación", enfatizó.

Estados Unidos anunció que a partir de este domingo 4 de enero, se levantaron las restricciones de vuelo en el Caribe con destino a Venezuela, luego de la detención de Nicolás Maduro.

La medida, que se había impuesto el sábado y comenzó a regir a partir de las 00 de este domingo, hora de Washington, fue confirmada por el secretario de Transporte, Sean Duffy, a través de las redes sociales.

“Las restricciones originales en el espacio aéreo del Caribe expirarán a las 12:00 a. m. ET y los vuelos podrán reanudarse”, expresó a través de su cuenta en la red social X y agregó: “Las aerolíneas están informadas y actualizarán sus horarios rápidamente”.

Por otra parte, instó a quienes tiene el vuelo comprado que “continúen contactando a su aerolínea si su vuelo se vio afectado por las restricciones”, que habían sido dispuestas durante la mañana del sábado por la Administración Federal de Aviación (FAA), y limitó el tránsito aéreo en el Caribe y sobre Venezuela.

El propio Duffy había adelantado que la decisión de limitar el tránsito aéreo en el Caribe y sobre Venezuela “en apoyo al Departamento de Defensa” se dio con el objetivo de “garantizar la seguridad del público en vuelos”.

Las principales aerolíneas estadounidenses que se vieron obligadas a cancelar centenares de vuelos en el Caribe este sábado fueron American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue, Southwest Airlines y United Airlines, entre otras.

Durante la madrugada del sábado de enero, Estados Unidos atacó varios puntos del territorio venezolano, incluida Caracas, y capturó al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.