4 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

El futuro de Venezuela: EEUU pone presión y condiciona su apoyo a los funcionarios actuales

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, anticipó que la posición de Washington dependerá de los pasos que den los dirigentes venezolanos a partir de ahora. "Vamos a juzgar todo lo que hagan", advirtió.

Por
El secretario de Estado norteamericano

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, habló sobre el futuro próximo de Venezuela.

Ricardo Montaner habló sobre la situación que se vive en Venezuela.
Te puede interesar:

El mensaje de Ricardo Montaner al pueblo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro

En diálogo con CBS News, el funcionario del gobierno de Donald Trump evitó hacer una valoración personal sobre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y subrayó que la posición de Washington dependerá de los pasos que den los dirigentes venezolanos a partir de ahora.

"Si no toman las decisiones correctas, Estados Unidos mantendrá múltiples palancas de influencia para garantizar la protección de nuestros intereses, y eso incluye el embargo petrolero que está en vigor, entre otras cosas", señaló el jefe de la diplomacia estadounidense. "Vamos a juzgar en el futuro. Vamos a juzgar todo por lo que hagan, y vamos a ver qué hacen", advirtió.

Por otro lado, consultado sobre si existen planes de una intervención militar al país suramericano, Rubio planteó que Trump, "siempre se reserva la opción de decidir sobre cualquier asunto" y tiene "la capacidad y el derecho" constitucional de actuar ante amenazas "inminentes y urgentes" para Estados Unidos.

El funcionario aclaró que, en la práctica, lo que se ve ahora es "uno de los mayores despliegues navales de la historia moderna" en el hemisferio occidental, capaz de detener tanto "lanchas de droga" como barcos sancionados y "paralizar" una parte clave de los ingresos de Venezuela.

"Trump no va a descartar públicamente las opciones que tiene Estados Unidos, aunque eso no sea lo que se ve en este momento. Lo que se ve ahora mismo es un embargo petrolero que nos permite ejercer una enorme influencia sobre lo que suceda a continuación", enfatizó.

El día después de la caída de Nicolás Maduro, Estados Unidos levantó las restricciones de vuelo en el Caribe

Estados Unidos anunció que a partir de este domingo 4 de enero, se levantaron las restricciones de vuelo en el Caribe con destino a Venezuela, luego de la detención de Nicolás Maduro.

La medida, que se había impuesto el sábado y comenzó a regir a partir de las 00 de este domingo, hora de Washington, fue confirmada por el secretario de Transporte, Sean Duffy, a través de las redes sociales.

“Las restricciones originales en el espacio aéreo del Caribe expirarán a las 12:00 a. m. ET y los vuelos podrán reanudarse”, expresó a través de su cuenta en la red social X y agregó: “Las aerolíneas están informadas y actualizarán sus horarios rápidamente”.

Por otra parte, instó a quienes tiene el vuelo comprado que “continúen contactando a su aerolínea si su vuelo se vio afectado por las restricciones”, que habían sido dispuestas durante la mañana del sábado por la Administración Federal de Aviación (FAA), y limitó el tránsito aéreo en el Caribe y sobre Venezuela.

Sean Duffy vuelos Caribe
Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos, anunció el levantamiento de las restricciones de vuelos a Venezuela.

Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos, anunció el levantamiento de las restricciones de vuelos a Venezuela.

El propio Duffy había adelantado que la decisión de limitar el tránsito aéreo en el Caribe y sobre Venezuela “en apoyo al Departamento de Defensa” se dio con el objetivo de “garantizar la seguridad del público en vuelos”.

Las principales aerolíneas estadounidenses que se vieron obligadas a cancelar centenares de vuelos en el Caribe este sábado fueron American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue, Southwest Airlines y United Airlines, entre otras.

Durante la madrugada del sábado de enero, Estados Unidos atacó varios puntos del territorio venezolano, incluida Caracas, y capturó al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela.

Las Fuerzas Armadas de Venezuela rechazaron la detención de Maduro y exigieron su liberación

Nicolás Maduro se encuentra detenido en Nueva York.

"Preocupación y rechazo": el comunicado conjunto de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España por Venezuela

La detención de Nicolás Maduro dio lugar a distintas hipótesis.

"Hubo un traidor": un medio de EEUU apuntó contra la "mesa chica" de Maduro

Uno de los objetivos alcanzados por los bombardeos de EEUU.

Así quedó Venezuela: antes y después de los bombardeos de Estados Unidos

play

C5N rumbo a Venezuela, para cubrir minuto a minuto la noticia que tiene en vilo al mundo

Miles de venezolanos se convocaron el sábado 3 en el Obelisco tras la detención de Nicolás Maduro

Corina Machado convocó a marchas en Latinoamérica, otra vez con epicentro en el Obelisco

Rating Cero

Speed hizo un desafío de velocidad con el animal que lo rasguñó en la previa del inicio de la competencia

Tremendo susto: un reconocido streamer quiso hacer un desafío en redes y fue atacado por un guepardo

play

C5N rumbo a Venezuela, para cubrir minuto a minuto la noticia que tiene en vilo al mundo

La nueva serie de Netfliz es protagonizada por Nancy Duplaá y Carla peterson. 
play

Tiene solo 6 capítulos, está en Netflix y actúan dos estrellas argentinas

Jeff goldblum interpreta a Zeus en esta serie de Netflix. 
play

Estuvo en el top 10 de Netflix durante mucho tiempo en 2025 y sigue siendo muy vista a pesar del paso del tiempo

Noelia Marzol defendió su vínculo con su pareja y en cómo es el día a día delante de sus hijos

El provocador posteo de Noelia Marzol que después tuvo que borrar

Su transformación respondió a las necesidades del personaje.

La impresionante transformación física de Sam Worthington para Avatar: Fuego y Ceniza: su entrenamiento y preparación

últimas noticias

Ricardo Montaner habló sobre la situación que se vive en Venezuela.

El mensaje de Ricardo Montaner al pueblo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro

Hace 37 minutos
Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela.

Las Fuerzas Armadas de Venezuela rechazaron la detención de Maduro y exigieron su liberación

Hace 50 minutos
Nicolás Maduro se encuentra detenido en Nueva York.

"Preocupación y rechazo": el comunicado conjunto de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España por Venezuela

Hace 52 minutos
El siniestro se registró sobre la Ruta Provincial 20. 

Tragedia en Gualeguaychú: tres muertos y heridos graves en un choque frontal

Hace 1 hora
La detención de Nicolás Maduro dio lugar a distintas hipótesis.

"Hubo un traidor": un medio de EEUU apuntó contra la "mesa chica" de Maduro

Hace 1 hora