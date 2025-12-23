Bajó del auto a hacer pis y vio morir a su familia: un camión arrolló el vehículo donde viajaban

El automotor se había detenido en la ruta para que uno de los hijos pudiera orinar antes de llegar a destino. Las cámaras de seguridad mostraron que la tractomula se había quedado sin frenos.

La familia y uno de los hijos murieron en el accidente.

Un niño fue testigo de los últimos segundos con vida de sus padres, después de haber bajado a hacer pis en medio de la ruta. La pareja murió aplastada entre dos camiones en una ruta de Colombia, mientras que milagrosamente su hermano se salvó.

El trágico siniestro vial ocurrió en la carretera que une Buga con Buenaventura , una de las rutas más transitadas del país, donde el tránsito se encontraba totalmente congestionado. La familia se desplazaba en un auto particular gris, junto a sus dos hijos menores.

Según la reconstrucción de las autoridades que realizaban las pericias , una tractomul a que circulaba detrás de ellos habría sufrido una falla en el sistema de frenos y terminó impactando violentamente al vehículo familiar, que estaba detenido detrás de otro camión de gran porte.

La violencia del choque fue tal que el auto quedó entre ambos vehículos de carga y lo destruyó en su totalidad. El aplastamiento provocó la muerte instantánea de los dos adultos, aunqe pese a la magnitud del siniestro, los dos hijos de la pareja milagrosamente sobrevivieron.

El mayor presenció toda la escena desde la banquina y fue quien pidió ayuda a los gritos. El menor, que permanecía dentro del auto al momento del choque, fue rescatado por personal de emergencias y trasladado de urgencia a un hospital de la zona, con heridas de gravedad.

De acuerdo a los partes médicos difundidos por fuentes oficiales y medios locales, el niño que quedó atrapado en el auto evoluciona favorablemente. Ambos menores reciben actualmente contención psicológica, mientras intentan afrontar la pérdida brutal de sus padres en un episodio que conmocionó a toda la región.

Una despedida anticipada: el video que recorre las redes sociales

La investigación reveló un dato estremecedor: minutos antes del impacto, el hijo mayor de la pareja descendió del auto para orinar al costado de la ruta, aprovechando el embotellamiento. Mientras esperaban, sus padres tomaron el celular y grabaron la escena.

En el video, que luego se viralizó en redes sociales, se escucha a ambos despedirse del chico en tono distendido y entre risas: “Chau, Julio, chau”. Instantes después, la grabación captó el momento exacto en el que la tractomula embistió al vehículo.

Tras el impacto, testigos ocasionales filmaron los momentos posteriores al choque: gritos desesperados, pedidos de auxilio y el llanto de los menores, que reclamaban herramientas para intentar liberar a sus padres atrapados entre los hierros retorcidos.