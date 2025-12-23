Murió Vince Zampella, uno de los creadores del Call of Duty, en un brutal accidente de tránsito con su Ferrari El CEO sufrió un accidente mientras circulaba con su coche en las montañas de San Gabriel, al norte de Los Ángeles. La Policía indicó que "el vehículo se salió de la carretera, chocó contra una barrera de hormigón y quedó completamente envuelto en llamas”. Por + Seguir en







Murió Vine Zampella a sus 55 años. Redes sociales

Uno de los creadores del videojuego Call of Duty, Vince Zampella, falleció a sus 55 años en un accidente mientras circulaba en su Ferrari en las montañas de San Gabriel, al norte de Los Ángeles. El vehículo impactó y quedó envuelto en llamas y tanto él como su acompañante fallecieron.

El auto era un Ferrari 296 GTS modelo 2026 y circula un video en redes sociales del momento del accidente, el cual publicaron medios especializados. En el mismo se puede ver que logra una gran velocidad e impacta. La Policía emitió un comunicado: “Por razones desconocidas, el vehículo se salió de la carretera, chocó contra una barrera de hormigón y quedó completamente envuelto en llamas”.

https://x.com/OC_Scanner/status/2003223127384555884

Zampella fue uno de los fundadores de Infinity Ward, el estudio que estuvo detrás de la franquicia del videojuego Call of Duty, junto con Jason West y Grant Collier. En 2010 fue despedido y fundó junto a West la empresa Respawn Entertainment.

El estudio trajo juegos como Titanfall, Apex Legends y la saga Star Wars Jedi. Desde 2021 y hasta la actualidad, Vince era responsable de la saga Battlefield, la cual vendió 7 millones de copias en apenas tres días.