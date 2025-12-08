8 de diciembre de 2025 Inicio
Tragedia en Canarias: al menos cuatro muertos y varios heridos por el paso de una ola gigante

El hecho se produjo cuando un grupo de cerca de 20 personas se bañaban en una piscina natural. Las autoridades buscan a un quinto individuo y no descartan más víctimas.

Por
El hecho se produjo en Canarias.

Europa Press

Al menos cuatro personas murieron arrastradas por una ola de varios metros en la costa de Canarias, mientras que las autoridades intensificaron la búsqueda de un quinto individuo y no descartaron que se registre una mayor cantidad de víctimas.

El hecho se produjo cuando un grupo de alrededor de 20 personas se encontraban bañándose en la piscina natural del Charco de Isla Cangrejo, pese a que en la zona regía una prealerta por el riesgo de un intenso oleaje. En ese momento, fueron arrastradas por una gran ola.

En tanto, las autoridades desplegaron un amplio operativo con el que rescataron a las víctimas y estabilizaron a una mujer que había sufrido un paro cardiorrespiratorio, pero finalmente falleció en un hospital. También murieron un hombre de 35 años, otra mujer de 55 y otra persona cuya edad todavía no fue establecida, mientras que otras personas sufrieron heridas.

En diálogo con la agencia EFE, el alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, remarcó la importancia de respetar las advertencias: "Son sitios muy bonitos pero tienen el peligro que tienen y hay que respetarlo. El mar empieza a advertir, se ponen al borde del muro, viene una olita, parece que no pasa nada, pero ocurre". Distintos medios locales consignaron que dos de las víctimas eran rumanas y una eslovaca.

En tal sentido, expuso su acompañamiento hacia los allegados de las víctimas. "Lamentamos mucho este desgraciado accidente, entendemos el dolor de las familias y su situación, desde el Ayuntamiento hacemos todo el trabajo de precinto e información", expresó.

