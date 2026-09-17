Luto en la música: murió un reconocido cantante tras un accidente durante su gira internacional La repentina pérdida de una destacada figura del ambiente urbano generó una profunda conmoción entre sus seguidores y colegas de la industria. Agregar C5N en









Un reconocido cantante falleció a sus 38 años.

El ambiente del rap internacional se encuentra de duelo tras la trágica confirmación del fallecimiento de un destacado referente de Colombia. El artista Camilo Ernesto Pinto Poveda, conocido popularmente en la escena musical bajo el seudónimo de 'Casi Nadie', perdió la vida a los 38 años en Bruselas, Bélgica, luego de un accidente. La impactante noticia conmocionó a la comunidad hip hop de la región y a miles de seguidores que lamentaron la inesperada pérdida.

El trágico deceso fue comunicado de manera oficial por La Casa del Hip Hop Colombiano a través de una emotiva publicación compartida en sus plataformas digitales. En la misiva, la entidad no solo destacó la destacada trayectoria del músico dentro del género urbano, sino que también enfatizó su incansable labor como líder social e impulsor de iniciativas culturales dentro de su comunidad.

Durante el pronunciamiento público, la institución envió un caluroso mensaje de apoyo y fortaleza para los familiares, allegados y seguidores del vocalista en este doloroso trance: "Hoy recibimos con tristeza la noticia de la partida de Camilo Ernesto Pinto Poveda, 'Casi Nadie'. Fue un artista, rapero, líder social y una persona que dejó parte de su historia en la cultura y en quienes tuvieron la oportunidad de compartir con él".

Según precisaron los voceros de la organización, el desafortunado hecho ocurrió el pasado 15 de septiembre de 2026 en la capital belga a raíz de un fatídico siniestro. Con un profundo pesar, el organismo concluyó su sentido homenaje expresando: "Fuerza y condolencias con su familia, amigos y todas las personas que hoy sienten su partida. Que su memoria permanezca en cada palabra, cada encuentro, cada canción y cada recuerdo".

Quién era Camilo Ernesto Pinto Más allá de su faceta artística, Camilo Ernesto Pinto Poveda destacó por su constante compromiso con la transformación de las zonas más vulnerables de la capital colombiana. A través de sus canciones, el rapero convirtió la música en un canal de protesta para visibilizar problemáticas complejas como la marginación, los conflictos sociales y la falta de presencia del Estado en los sectores periféricos.

En su trayectoria como referente del género en Bogotá, el vocalista logró construir una identidad sonora propia que resonó fuerte en el ambiente urbano. Entre sus producciones más representativas se encuentran composiciones emblemáticas como 'Saltamontes', 'El templo', 'La locura' y 'Tosco rap colombiano', piezas que lo posicionaron como una voz fundamental para la cultura hip hop de su país. Tras conocerse la noticia de su trágico deceso, las redes sociales se colmaron de mensajes de pesar y homenajes por parte de sus colegas y seguidores. "Fue uno de los primeros exponentes del rap rolo", señalaron con admiración los usuarios, mientras se multiplicaban los mensajes de afecto dedicados al músico: "lo amaré para siempre", "paz y respeto", "mucha fuerza para su familia", "se nos fue un grande", "vuela alto" y "qué tristeza".