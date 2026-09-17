Contundente: la reacción de Yipio tras perder la final de Gran Hermano 2026

La consagración de Sol Abraham en Gran Hermano: Generación Dorada dejó un sabor agridulce en la uruguaya Yisela "Yipio" Pintos , quien obtuvo el segundo puesto. Tras escucharse el veredicto definitivo de Santiago del Moro pasadas las 23.30 horas, la participante se mostró abrumada, triste y abatida por la resolución del certamen.

Pese al distante y frío saludo inicial para la ganadora, al salir del estudio la comediante intentó matizar el desenlace con contundentes declaraciones sobre su logro personal. "Estoy muy orgullosa y muy agradecida; mi premio no fue salir primera sino que va por otro lado" , remarcó visiblemente conmovida ante la prensa y los fanáticos.

En un tono reflexivo pero determinante, Yipio profundizó sobre el verdadero valor que le otorga a sus meses de aislamiento y convivencia. "Me llevo a toda esta gente que conocí en esta casa y que me hicieron la estadía mucho más amena. Yo ya gané" , afirmó la standupera uruguaya para sintetizar su paso por el reality.

Lejos de mostrar rencor, la finalista concluyó su testimonio expresando respeto hacia la campeona tucumana y el público que la respaldó. "Aunque la ganadora es Sol y la felicito, me voy súper feliz y agradecida de esta casa. Me llevo absolutamente todo lo bueno" , sentenció con firmeza al cerrar su participación.

Sin embargo, las redes sociales estallaron de furia tras la votación y tildaron de "fraude" y "Gran Armado" al programa. "Gana una expulsada que fue de intercambio... ¿Coincidencia? Obviamente NO" y "Gana la soberbia y la maldad, nunca más Gran Armado", expresaron indignados miles de usuarios denunciando irregularidades en el reglamento.

Sol y Yipio.

Cuánto dinero ganó Sol Abraham tras ser campeona de Gran Hermano

Tras una reñida votación telefónica que superó los 30 millones de votos, Solange Abraham se alzó con la victoria máxima del reality. El premio principal estipulado por la producción consagró a la tucumana con la suma en efectivo de 70 millones de pesos por sus 172 días acumulados en el aislamiento.

Además de la abultada cifra en billetes, la campeona se adjudicó una vivienda prefabricada a cargo de la firma Viviendas Roca. El beneficio económico no terminó allí, ya que Sol sumó los rendimientos financieros generados en una billetera virtual desde el inicio formal del programa.

El desglose del presupuesto destinado a las instancias finales también benefició a las competidoras que completaron el podio de la edición. Yipio Pintos, al alcanzar el segundo lugar con el 48,2% de los votos, se acreditó la suma de 20 millones de pesos junto a una vivienda propia.

Por su parte, Charlotte Caniggia completó la nómina de distinguidas al quedarse con el tercer puesto en la ansiada gala final. La mediática recibió una recompensa de 10 millones de pesos, cerrando una grilla de incentivos que marcó un hito en la historia del formato televisivo.

De esta manera, Sol Abraham selló un regreso triunfal tras su histórico paso previo por el ciclo en 2011. Su consagración económica y simbólica puso fin a más de 200 días de competencia en la casa más famosa del país.