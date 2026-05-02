2 de mayo de 2026 Inicio
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Alerta en Países Bajos: un ultraderechista planeaba atacar a dos hijas de la reina Máxima Zorreguieta

El sospechoso, de 33 años, tenía en su domicilio dos hachas con los nombres de la princesa Amalia, de 22 años, y su hermana Alexia, de 20.

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La identidad del sospechoso fue reservada por medidas de seguridad de la familia real.

La identidad del sospechoso fue reservada por medidas de seguridad de la familia real.

La identidad del sospechoso fue reservada por medidas de seguridad de la familia real. 

La identidad del sospechoso fue reservada por medidas de seguridad de la familia real. 

Un hombre de 33 años fue detenido acusado de planear un ataque contra dos de las hijas de la Reina de Paises Bajos, Máxima Zorreguieta. Al momento de su aprehensión, tenía en su domicilio dos hachas con los nombres de la princesa Amalia, de 22 años, y su hermana Alexia, de 20.

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La noticia se conoció por una resolución judicial publicada en la página web de la Fiscalía de La Haya, que reveló que el episodio tuvo lugar en febrero. El lunes próximo, el detenido prestará declaración en una primera audiencia preliminar.

La información se mantuvo bajo extremo hermetismo, incluso no se dio a conocer la identidad del sospechoso del ataque, para preservar y mantener la seguridad de la familia real.

Lo que sí se desprende del informe de la fiscalía europea es que en el operativo, se secuestraron dos hachas con inscripciones grabadas, que incluían los nombres “Alexia”, referencias al Mossad y el saludo nazi “Sieg Heil”. Además, el hombre tenía en su poder un manuscrita con los nombres “Amalia”, “Alexia” y la frase “baño de sangre”.

familia real
Preocupación el familia real por una presunto nuevo ataque a las hijas de Máxima Zorreguieta.

Preocupación el familia real por una presunto nuevo ataque a las hijas de Máxima Zorreguieta.

Hasta el momento las autoridades no confirmaron un móvil puntual del presunto ataque, hecho que comenzará ser investigado la próxima semana con la declaración del sospechoso en el tribunal de los Países Bajos. Un indicial argumento apunta a una eventual motivación extremista vinculada a la ultraderecha.

Las hijas de Máxima ya habían vivido situaciones de amenazas años atrás. En 2020, Amalia fue víctima de amenazas de violencia mediante mensajes por teléfonos celular que obligó a reforzar su custodia. Mientras que en 2022 tuvo que ser retirada de su residencia estudiantil en Ámsterdam por razones de seguridad y regresar al palacio real en La Haya.

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