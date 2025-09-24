24 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

La defensa de Jair Bolsonaro pidió el fin de la prisión domiciliaria

La presentación se hizo ante la Corte Suprema de Brasil en el marco de la causa por obstrucción a la Justicia, paralela a la que investiga el intento de golpe. Sus abogados argumentan que no hay ninguna acusación formal.

Por
Bolsonaro es investigado junto a su hijo Eduardo.

Bolsonaro es investigado junto a su hijo Eduardo.

La defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro le pidió al Supremo Tribunal Federal (STF) que revoque la prisión domiciliaria y otras medidas cautelares, como la prohibición de usar redes sociales, en el marco de una causa secundaria que lo investiga por presunta obstrucción a la Justicia.

La Policía de San Pablo reprimió salvajemente a los hinchas de Lanús.
Te puede interesar:

Graves incidentes en Brasil: la policía de Río de Janeiro reprimió salvajemente a los hinchas de Lanús

El líder derechista fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión por liderar una "organización criminal" para cometer un golpe de Estado contra Lula da Silva. Al mismo tiempo, una causa paralela investiga presuntas maniobras de su hijo, Eduardo Bolsonaro, para que Estados Unidos presione a Brasil con distintas sanciones.

El abogado del exmandatario, Paulo Cunha Bueno, argumentó que Bolsonaro "no fue acusado por el Ministerio Público" en esta segunda causa, por lo que "se elimina la necesidad de cualquier medida cautelar". "Sin acción penal, las medidas cautelares se convertirán en un fin en sí mismas y no habrá forma de mantenerlas legalmente, por lo que la defensa espera su pronta revocación", expresó en redes sociales.

La denuncia presentada por la Fiscalía ante la Corte Suprema apunta contra el diputado Eduardo Bolsonaro y el bloguero y periodista Paulo Figueiredo, a quienes acusó del delito de "coacción a la Justicia". La Policía Federal presentó cargos contra Jair Bolsonaro, pero la Fiscalía no los formalizó.

Los abogados también pidieron que se revoquen las medidas cautelares, que incluyen el uso de tobillera electrónica y la prohibición de usar redes sociales y acercarse a embajadas, entre otras. Bolsonaro está bajo arresto domiciliario desde el 4 de agosto por violar estas medidas. De todas maneras, la Fiscalía ya aclaró que el expresidente continúa como investigado en la causa.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Fiat llevó a cabo la presentación de su nuevo auto en Brasil. 

Fiat ya tiene al sucesor del Argo

Jair Bolsonaro se encuentra en la mira de la Justicia.

Investigan a Jair Bolsonaro y sus hijos por incentivar a violar las normas en la pandemia del Covid-19

Jair Bolsonaro fue diagnosticado con lesiones tempranas de cáncer de piel

Jair Bolsonaro fue diagnosticado con lesiones tempranas de cáncer de piel

Este miércoles se jugará el primer partido de la llave de los cuartos de final de la Copa Libertadores en el Monumental

River abre la complicada serie ante Palmeiras en el Monumental

Jair Bolsonaro fue internado de urgencia luego de descompensarse en su arresto domiciliario.

Jair Bolsonaro fue internado de urgencia luego de descompensarse en su arresto domiciliario

Lula da Silva, presidente de Brasil.

Lula da Silva se plantó contra Estados Unidos: "No aceptamos imposiciones de ningún gobierno"

Rating Cero

Gran Hermano Generación Dorada es una de las propuestas más llamativas del canal.

Se filtró cuándo se estrena Gran Hermano Generación Dorada: qué día llega a Telefe

Wanda Nara es la responsable de Valentino porque Maxi López vive en Europa.
play

El hijo de Maxi López y Wanda Nara podría retirarse del fútbol por una complicada lesión

¿Qué ocurrió entre Karina Jelinek y Florencia Parise?

¿Separadas, en crisis o juntas? Qué sucede con Karina Jelinek y su pareja

Ahora, llegó a la gran N roja, El séptimo hijo, la película sorpresa de Netflix, que rápidamente subió a las más vistas en el mes de septiembre y está siendo furor.
play

El séptimo hijo sube en las tendencias de Netflix: de qué se trata la película fantástica

Duki usa un perfume italiano, que tiene una fragancia que mezcla cítricos y dulces.

Este es el perfume favorito de Duki con el que enamoró a Emilia Mernes

Ahora llegó a la gran N roja, Una abogada brillante, la película que está siendo cada vez más vista en Netflix, se trata un impresionante thriller brasileño, una comedia que está sorprendiendo a todos.
play

Una abogada brillante es la comedia brasileña que está sorprendiendo a todos en Netflix: de qué se trata

últimas noticias

play

Represión en el Congreso: al menos dos personas fueron golpeadas en la marcha de jubilados

Hace 10 minutos
Kristalina Georgieva tras la reunión con Milei: Argentina va en la dirección correcta

Kristalina Georgieva, tras la reunión con Javier Milei: "Argentina va en la dirección correcta"

Hace 12 minutos
Marco Rubio se reunió con Serguéi Lavrov.

Estados Unidos exigió que Rusia alcance una "solución duradera" a la guerra con Ucrania

Hace 25 minutos
Colapinto se mudó a Europa de muy joven y sin su familia.

Colapinto recordó su dura llegada a Europa: "No tenía amigos y nadie me cuidaba"

Hace 31 minutos
Gran Hermano Generación Dorada es una de las propuestas más llamativas del canal.

Se filtró cuándo se estrena Gran Hermano Generación Dorada: qué día llega a Telefe

Hace 35 minutos