Jair Bolsonaro fue diagnosticado con lesiones tempranas de cáncer de piel

El expresidente Jair Bolsonaro recibió el diagnóstico de cáncer de piel luego de los estudios realizados sobre ocho lesiones cutáneas que le fueron extirpadas el domingo pasado. Según el parte médico, dos de ellas resultaron positivas para carcinoma de células escamosas in situ, un tipo de tumor considerado intermedio en su nivel de agresividad.

El cirujano Cláudio Birolini, a cargo del equipo médico que lo asiste, explicó que la extirpación de las lesiones se considera curativa y que no será necesario aplicar otros tratamientos en esta etapa, aunque el exmandatario deberá continuar con controles periódicos. Las lesiones cancerígenas estaban localizadas en el pecho y en un brazo.

Bolsonaro había sido internado de urgencia el martes en un hospital de Brasilia tras sufrir hipo, vómitos, mareos, hipotensión y deshidratación. El exmandatario permaneció en observación hasta el miércoles, cuando recibió el alta y regresó a su domicilio.

Durante la internación también se detectaron anemia persistente y una alteración en la función renal, con niveles elevados de creatinina, aunque esos cuadros mejoraron con hidratación y medicación intravenosa.

Según Birolini, el expresidente presenta múltiples lesiones cutáneas asociadas a la exposición solar a lo largo de los años. Una de ellas, ubicada en el brazo y que llamó la atención del equipo médico en abril, fue confirmada ahora como cáncer de piel. Bolsonaro se encuentra con vendajes y puntos de sutura, que deberían ser retirados en las próximas dos semanas, cuando será nuevamente evaluado.

El exmandatario, que cumple arresto domiciliario desde agosto tras ser condenado a más de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado y otros delitos, seguirá bajo supervisión médica. Sus problemas intestinales crónicos, consecuencia del ataque con cuchillo sufrido en 2018, y ahora el diagnóstico oncológico, podrían ser utilizados por su defensa para sostener el pedido de que la condena continúe bajo la modalidad domiciliaria.