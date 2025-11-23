Jair Bolsonaro dijo que quiso quemar su tobillera electrónica en un brote de "paranoia" El expresidente de Brasil alegó haber tenido "alucinaciones" que lo llevaron a quemar el dispositivo de monitoreo con un soldador. Por







Jair Bolsonaro con su tobillera electrónica. Folha de São Paulo

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, brindó una declaración judicial este domingo en la que explicó que el daño intencional a su tobillera electrónica se debió a un estado de "paranoia" y "alucinaciones" inducido por la ingesta de ciertos medicamentos. El líder ultraderechista fue arrestado preventivamente el sábado por la mañana y se presentó por videoconferencia ante una jueza auxiliar.

La audiencia, un trámite crucial de control de detención, tuvo lugar tras la primera noche de prisión preventiva de Bolsonaro en la sede de la Policía Federal en Brasilia. Durante su comparecencia, el exmandatario relató que las alteraciones de su estado mental, ocurridas entre el viernes y el sábado, lo llevaron a quemar la tobillera con un soldador porque creía que contenía un "dispositivo de escucha".

Sin embargo, aseguró a la magistrada que en ningún momento hubo una "ruptura de la correa" que sujetaba la tobillera a su cuerpo, y sostuvo que "no tenía ninguna intención de fuga" al momento de actuar contra el aparato.

El expresidente detalló que pasó gran parte de la tarde del viernes intentando abrir la tobillera hasta que, cerca de la medianoche, "entró en razón" y detuvo el acto. La versión inicial del exmandatario, según consta en los documentos del proceso, indicaba que él había golpeado el dispositivo contra una escalera. La corte, por su parte, ratificó la orden de arresto preventivo y certificó que "no hubo ningún abuso o irregularidad por parte de los policías responsables".

La orden de prisión preventiva contra el líder del Partido Liberal (PL), que cumplía arresto domiciliario desde agosto en su residencia de Brasilia, fue emitida el sábado ante el "riesgo concreto de fuga" y la "amenaza al orden público". Un factor determinante en la decisión judicial fue, precisamente, la confesión del exjefe de Estado (2019-2022) de haber manipulado y quemado la tobillera electrónica impuesta para controlar sus movimientos.