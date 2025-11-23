23 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Jair Bolsonaro dijo que quiso quemar su tobillera electrónica en un brote de "paranoia"

El expresidente de Brasil alegó haber tenido "alucinaciones" que lo llevaron a quemar el dispositivo de monitoreo con un soldador.

Por
Jair Bolsonaro con su tobillera electrónica.

Jair Bolsonaro con su tobillera electrónica.

Folha de São Paulo

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, brindó una declaración judicial este domingo en la que explicó que el daño intencional a su tobillera electrónica se debió a un estado de "paranoia" y "alucinaciones" inducido por la ingesta de ciertos medicamentos. El líder ultraderechista fue arrestado preventivamente el sábado por la mañana y se presentó por videoconferencia ante una jueza auxiliar.

Tatiana Schlossberg reveló que tiene un cáncer terminal.
Te puede interesar:

A la nieta de John F. Kennedy le diagnosticaron cáncer terminal el día que nació su hijo

La audiencia, un trámite crucial de control de detención, tuvo lugar tras la primera noche de prisión preventiva de Bolsonaro en la sede de la Policía Federal en Brasilia. Durante su comparecencia, el exmandatario relató que las alteraciones de su estado mental, ocurridas entre el viernes y el sábado, lo llevaron a quemar la tobillera con un soldador porque creía que contenía un "dispositivo de escucha".

Sin embargo, aseguró a la magistrada que en ningún momento hubo una "ruptura de la correa" que sujetaba la tobillera a su cuerpo, y sostuvo que "no tenía ninguna intención de fuga" al momento de actuar contra el aparato.

El expresidente detalló que pasó gran parte de la tarde del viernes intentando abrir la tobillera hasta que, cerca de la medianoche, "entró en razón" y detuvo el acto. La versión inicial del exmandatario, según consta en los documentos del proceso, indicaba que él había golpeado el dispositivo contra una escalera. La corte, por su parte, ratificó la orden de arresto preventivo y certificó que "no hubo ningún abuso o irregularidad por parte de los policías responsables".

La orden de prisión preventiva contra el líder del Partido Liberal (PL), que cumplía arresto domiciliario desde agosto en su residencia de Brasilia, fue emitida el sábado ante el "riesgo concreto de fuga" y la "amenaza al orden público". Un factor determinante en la decisión judicial fue, precisamente, la confesión del exjefe de Estado (2019-2022) de haber manipulado y quemado la tobillera electrónica impuesta para controlar sus movimientos.

El arresto ocurre en un momento legal delicado para Bolsonaro. Sus abogados ultiman un recurso contra la condena de 27 años de cárcel que le fue impuesta por su presunta participación en la tentativa golpista que fracasó por falta de apoyo militar en su momento. El plazo para presentar dicha apelación ante las instancias superiores de la justicia brasileña vence el próximo lunes.

Noticias relacionadas

El Papa León XIV pidió la liberación inmediata de rehenes en Nigeria y Camerún

El Papa León XIV pidió la liberación inmediata de rehenes en Nigeria y Camerún

Haitham Tabatabai, jefe del Estado Mayor de la milicia chiita Hezbolá.

Israel asegura haber abatido a Haitham Tabatabai, jefe del Estado Mayor de Hezbolá

Una fragancia con precio acorde a su legado aristocrático.

Este es el perfume favorito del Rey Carlos: cuánto sale en Argentina

Iberia es una de las aerolíneas que tomó la medida.

Seis aerolíneas cancelaron sus vuelos a Venezuela tras la advertencia de EEUU por la "actividad militar"

Zelenski afirmó que busca soluciones viables para poner fin a la guerra.

Ucrania y sus aliados se reúnen para debatir el plan de paz de Donald Trump

La Fiscalía solicita una pena de 25 años de cárcel en contra de Betssy Chávez por el delito de rebelión. La pena se acortaría si se le condena por conspiración.

La Justicia de Perú ordenó la captura internacional de la ex primera ministra Betssy Chávez

Rating Cero

Leé todo sobre el casamiento del año

Quién es el actor y humorista argentino que tuvo la boda de sus sueños

Una de las películas más emotivas que llegó este año a Netflix.
play

Está en Netflix, es una película emotiva que cautivó a todos en Brasil y ahora conquistó el mundo

Gimena Accardi se volvió a mostrar junto al trapero Seven Kayne.

El nuevo y pícaro posteo de Gimena Accardi con Seven Kayne que reavivan los rumores de romance

Las Películas navideñas que están en Netflix
play

Los clásicos navideños ya están llegando a Netflix y una comedia romántica estreno se volvió tendencia: cuál es

Muchos apuntan a que esta MayDay sería la hija del Peter Parker de Tobey Maguire, algo que tendría más sentido sabiendo que es pelirroja, al igual que la Mary Jane de Sam Raimi. Obviamente, esta última teoría hay que tomarla con pinzas.

Cuál es la principal teoría de Secret Wars con la llegada de una estrella de Stranger Things a Marvel

Cómo perder a un hombre en 10 días (2003), una de las películas de la época dorada moderna del género.

¿Por qué las comedias románticas ya no son lo que eran?

últimas noticias

Agustín Marchesín atajó un penal para Boca contra Talleres.

Video: el penal que atajó Agustín Marchesín para Boca contra Talleres

Hace 31 minutos
Jair Bolsonaro con su tobillera electrónica.

Bolsonaro dijo que quiso quemar su tobillera electrónica en un brote de "paranoia"

Hace 31 minutos
La provincia de Buenos Aires es la primera en fijar un marco regulatorio para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial

Buenos Aires es la primera provincia en regular el desarrollo y uso de la inteligencia artificial

Hace 58 minutos
Tatiana Schlossberg reveló que tiene un cáncer terminal.

A la nieta de John F. Kennedy le diagnosticaron cáncer terminal el día que nació su hijo

Hace 1 hora
Boca recibe a Talleres en la Bombonera.

Boca amplió su ventaja y le gana 2-0 a Talleres en la Bombonera por los octavos de final del Clausura

Hace 1 hora