El hombre de tu vida llegó a Netflix y escala como lo más visto para el fin de año: cuál es la trama Una increíble producción argentina de 2011 se encuentra disponible en esta popular plataforma de streaming. + Seguir en







Ahora, llegó a la gran N roja, una producción argentina increíble, se trata de El hombre de tu vida, la novela nacional que ya está disponible en este sitio web y captó la atención de muchos televidentes.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse cada vez más, son impresionantes las cantidades de series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de usuarios y suscriptores han aumentado notoriamente y la transforman en la más consumida en el mundo entero.

Ahora, llegó a la gran N roja, una producción argentina increíble, se trata de El hombre de tu vida, la novela nacional que ya está disponible en este sitio web y captó la atención de muchos televidentes, sobre todos aquellos amantes del humor. El elenco es excepcional, con el gran actor protagonista Guillermo Francella a la cabeza, es una telenovela que te hará reír de principio a fin. A continuación te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas estos últimos días de diciembre 2025.

Sinopsis de El hombre de tu vida, la novela argentina que ahora está en Netflix Serie de TV (2011-2012). 24 episodios. Hugo Bermúdez (G. Francella) es un hombre común y corriente, trabajador, honesto y padre abnegado de un hijo adolescente (Tupac Larriera) al que crió solo, pero está a punto de descubrirse como el objeto de amor de cientos de mujeres.

Afectado por la crisis de la mediana edad que lo ha dejado desempleado y herido emocionalmente, Hugo acepta, presionado, trabajar en la empresa "El amor de tu vida", un microemprendimiento de Gloria Pinotti (M. Morán), que promete a hombres y mujeres encontrarles su media naranja.

Pero la tarea no es nada simple, llaman más mujeres que hombres, por lo que la empresa contrata a Hugo para que sea el hombre ideal comodín. Interpretando diferentes personalidades masculinas y teniendo en cuenta los deseos de las clientes, Hugo acude a las citas con un nombre y aspecto diferente, y lleva un propósito oculto: que las mujeres se deslumbren con él en principio pero terminen desilusionadas y pidan a otro hombre o desistan de la tarea.

mercedes-moran-y-guillermo-francella-en-la-presentacion-de-el-hombre-de-tu-vida-2-foto-jennifer-rubio-5NWGBMEG2VBXTMAPCXPPDSK4GA Tráiler de El hombre de tu vida Embed - El Hombre de tu vida - Trailer Reparto de El hombre de tu vida Guillermo Francella como Hugo Bermúdez

como Hugo Bermúdez Mercedes Morán como Gloria Pinotti

como Gloria Pinotti Luis Brandoni como Padre Francisco

como Padre Francisco Tupac Larriera como Franco Bermúdez

como Franco Bermúdez Malena Pichot como Silvina Muñoz

como Silvina Muñoz Germán Kraus el hombre de tu