Kamala Harris, tras la derrota: "No es lo que queríamos, pero debemos aceptarlo"

Desde la Universidad de Howard, en Washington, Harris brindó un discurso ante sus seguidores, el cual había sido suspendido , donde expresó: “El resultado de esta elección no es lo que queríamos, no es por lo que luchamos, no es por lo que votamos”.

“Sé que la gente está sintiendo y experimentando una variedad de emociones en este momento. Lo entiendo. Pero debemos aceptar los resultados de esta elección”, sostuvo.

Además, aseguró que hay que procurar “una transferencia pacífica del poder”, luego de que se conociera que se comunicó con el candidato republicano para felicitarlo por su triunfo. En ese llamado, Trump reconoció a Harris por su “fuerza, profesionalismo y tenacidad” durante toda la campaña, según confirmó su portavoz, Steven Cheung.

“Está bien sentirse triste y decepcionado, pero sepan que todo estará bien. Suelo decir que, cuando luchamos, ganamos, pero la cuestión es la siguiente: a veces la lucha lleva tiempo. Eso no significa que no vayamos a ganar. Lo importante es no rendirse nunca, no dejar nunca de intentar hacer del mundo un lugar mejor”, agregó la vicepresidenta.

Luego de afirmar sentirse "orgullosa de la carrera que corrimos", manifestó: “Hoy tengo el corazón lleno, lleno de gratitud por la confianza que han depositado en mí, lleno de amor por nuestro país y lleno de determinación”.

