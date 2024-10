Kamala Harris cuestionó la salud mental de Donald Trump: "Espero que esté bien"

Por su parte, en sus redes sociales, el exmandatario estadounidense respondió y afirmó que se encuentra en buenas condiciones de salud y se comparó con diferentes expresidentes, además de la candidata del Partido Demócrata. "Tengo bastante mejor salud que Clinton, Bush, Obama, Biden y, sobre todo, Kamala", marcó.

Los dichos de Harris se produjeron después de que el postulante republicano encabezara un evento en la localidad de Oaks, que interrumpió en dos oportunidades debido a que unos simpatizantes sufrieron malestares y fueron atendidos por un grupo de médicos. "¿Alguien más se va a desmayar?", bromeó Trump.

En tanto, sugirió que se suspenda la reunión pública de consultas: "No hagamos más preguntas, escuchemos música, convirtámoslo en música ¿A quién demonios le importa escuchar preguntas, verdad?". Después, pidió que se emitiera su lista musical favorita.

El público escuchó Con te Partirò, de Andrea Bocelli; Hallelujah, de Rufus Wainwright; Nothing Compares 2 U, de Sinéad O'Connor; An American Trilogy, de Elvis Presley; Rich men north of Richmond, de Oliver Anthony; November Rain, de Guns N' Roses; y YMCA, de Village People.