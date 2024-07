Joe Biden reconoció que tuvo "una mala noche" en el primer debate con Donald Trump

"Fue un episodio muy malo. No había indicios de ninguna condición grave. Estaba exhausto. No hice caso a mis instintos en cuanto a la preparación y... y tuve una mala noche ", se excusó el candidato demócrata frente al periodista George Stephanopoulos, presentador de la cadena ABC News.

"Estaba enfermo. Me sentía terrible. De hecho, los médicos que estaban conmigo me preguntaron si me habían hecho una prueba de Covid porque estaban tratando de averiguar qué me pasaba. Me hicieron una prueba para ver si tenía o no alguna infección, ya sabes, un virus. No la tenía. Simplemente tenía un resfriado muy fuerte", agregó.

Joe Biden insiste en seguir como candidato y promete "ganar de nuevo"

"Soy candidato y voy a ganar de nuevo", dijo un Joe Biden desafiante durante un mitin este viernes en Wisconsin, un estado clave en el norte de Estados Unidos.

"Déjenme decir esto tan claramente como pueda: sigo en la carrera. Derrotaré a Donald Trump" en las elecciones de noviembre, insistió ante un millar de seguidores, según su equipo de campaña.

El demócrata de 81 años lucha por su supervivencia política desde su pésimo debate contra su predecesor republicano de 78 años, durante el cual se mostró muy confundido y a veces incluso divagó.

Un Joe Biden completamente diferente, combativo y determinado intentó el viernes responder frontalmente a las preocupaciones sobre su edad, pero lo hizo con la ayuda de un telepronter (apuntador óptico para seguir un discurso en una pantalla).

"¿Creen que soy demasiado viejo para vencer a Donald Trump?", preguntó, a lo que el público respondió con un rotundo "¡No!".

El demócrata, que abandonó el escenario al son de una canción cuyo título es "No daré marcha atrás", también destacó las meteduras de pata de su rival, cuya edad y agudeza mental despiertan menos preocupación entre la opinión pública.

"Si te preguntas si Trump está en su sano juicio, ¿has oído alguna vez cómo explicó el 4 de julio cuando era presidente?", señaló Biden, refiriéndose a la independencia estadounidense, proclamada el 4 de julio de 1776.

Dijo, según él, que la victoria fue posible por la toma de aeropuertos, que obviamente no existían en ese momento. "Es cierto, es un genio completamente estable", bromeó el presidente estadounidense, utilizando una expresión que su rival había empleado para elogiar su propia inteligencia.