Joe Biden autorizó que Ucrania utilice misiles de largo alcance de Estados Unidos contra Rusia

Las armas que autorizó el país estadounidense para que Ucrania utilice en la guerra con Rusia se trata de las ACMS, que son misiles supersónicos guiados y cuentan con un alcance de 300 kilómetros.

La decisión de Biden, que dejará de ser el presidente del país norteamericano el 20 de enero de 2025 cuando lo suceda el líder republicano Donald Trump, se produjo a pesar de que durante la guerra denegó la entrega de distintos misiles a Ucrania debido a los riesgos de un aumento del conflicto. Sin embargo, ahora finalmente aceptó el pedido del mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski.

Volodimir Zelenski confía en que la guerra entre Rusia y Ucrania llegará a su fin en 2025 por "medios diplomáticos"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se mostró confiado en que la guerra con Rusia termine en 2025 por "medios diplomáticos" y consideró que eso ocurrirá "más rápido" con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, aunque aclaró que su homólogo ruso, Vladimir Putin, no busca la paz.

"De nuestro lado, tenemos que hacer todo lo posible para que esta guerra termine el año que viene. Tenemos que acabar con ella por medios diplomáticos", declaró Zelenski en una entrevista a una radio ucraniana.

"Creo que Putin no quiere la paz. Pero eso no significa que no quiera sentarse a la mesa de negociaciones con ninguno de los líderes. Para él se trata de romper el aislamiento político. Para él es beneficioso. Sentarse, hablar, y no negociar", agregó el mandatario ucraniano.