21 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Este destino de Brasil parece el Caribe y está mucho más cerca de nuestro país: de cuál se trata

Sorprende por su paisaje tropical y su cercanía con la frontera argentina. Sus playas amplias y su ambiente calmo la convierten en una alternativa ideal para viajar en auto.

Por
Es una ciudad del estado de Rio Grande do Sul que se distingue por sus formaciones rocosas que se levantan sobre la costa.

Es una ciudad del estado de Rio Grande do Sul que se distingue por sus formaciones rocosas que se levantan sobre la costa.

Expedia.com.ar
  • Un destino del sur de Brasil sorprende por su paisaje, aguas claras y ambiente caribeño a pocas horas de la frontera argentina.
  • Su ubicación accesible lo convierte en una alternativa ideal para quienes viajan en auto y buscan playas amplias sin mucha gente.
  • Torres ofrece miradores, acantilados, excursiones y una variedad de playas con características bien definidas para distintos tipos de viajeros.
  • El acceso por ruta desde Buenos Aires o el litoral argentino facilita un viaje económico y directo hacia esta ciudad costera.

Existe un rincón del sur de Brasil que se destaca por su estética tropical y por estar mucho más cerca de Argentina que otros destinos tradicionales. Su entorno natural, marcado por acantilados, arenas blancas y un mar tranquilo, atrae a miles de turistas que buscan descansar sin alejarse demasiado.

Trump junto a Lula en la cumbre de la ASEAN en Malasia.
Te puede interesar:

Trump redujo aranceles agrícolas a Brasil y destacó el avance en el diálogo con Lula

A diferencia de otros balnearios masivos, esta ciudad mantiene un ritmo calmo, ideal para quienes prefieren playas amplias, poco ruido y un clima amigable. Su geografía incluye formaciones rocosas que se levantan sobre el mar, generando vistas que muchos visitantes comparan con escenarios típicos del Caribe.

Con estas características, el destino se consolidó como una opción muy valorada por los viajeros argentinos que desean mezclar cercanía, naturaleza y un entorno relajado sin necesidad de tomar vuelos largos ni afrontar gastos caros.

torres brasil

Cuál es la playa brasileña que parece el caribe y está cerca de Argentina.

El lugar en cuestión es Torres, una ciudad del estado de Rio Grande do Sul que se distingue por sus formaciones rocosas que se levantan sobre la costa y por su mar diáfano. Ubicada a 197 kilómetros de Porto Alegre y a unas pocas horas en auto desde la frontera argentina, se volvió un punto estratégico para quienes buscan un destino accesible y de espíritu veraniego.

Torres cuenta con varias playas principales, cada una con una identidad propia. Praia Grande, amplia y muy concurrida, es ideal para bañarse, tomar sol o surfear. Praia dos Molhes se convirtió en un sitio clave para los amantes de los deportes náuticos. Prainha, ubicada en pleno centro, suele ser elegida por familias. Praia da Cal destaca por sus vistas al Morro do Farol y su oleaje intenso. Guarita, dentro del parque estatal del mismo nombre, está rodeada de acantilados y arenas claras. Itapeva ofrece seis kilómetros perfectos para largas caminatas entre médanos.

torres brasil

Además de sus playas, la ciudad suma actividades como parapente, paseos en barco hacia la Ilha dos Lobos y excursiones a miradores panorámicos. La gastronomía local seduce con platos de pescado fresco, moqueca y bebidas típicas como la caipirinha.

Llegar a Torres en auto es muy fácil para quienes parten desde Buenos Aires: la ruta más habitual es atravesar la frontera en Paso de los Libres – Uruguayana y continuar por las carreteras brasileñas BR-290, BR-101 y BR-453. También es posible ingresar desde Posadas y recorrer alrededor de 800 kilómetros hasta Porto Alegre antes de continuar hacia el norte. Una vez en la ciudad, moverse es fácil gracias a la cercanía entre playas y barrios, con opciones de caminata, bicicleta o traslados cortos en auto.

La temporada alta se extiende entre diciembre y marzo, cuando las temperaturas cálidas y los días largos permiten disfrutar plenamente del mar y las actividades al aire libre. Durante el otoño, en cambio, el destino se vuelve más tranquilo, ideal para quienes buscan tranquilidad y naturaleza sin aglomeraciones.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las autoridades ordenaron que se evacuara todo el predio.

Pánico en la COP 30: un incendio obligó a evacuar la cumbre climática en Brasil

La dura advertencia de organizaciones ambientalistas. 

Organizaciones ambientalistas alertan sobre el deterioro de la política climática en Argentina

Las playas de Brasil perfectas para el turismo de surf.

Cuál es la playa de Brasil destacada para hacer surf y que se encuentra cerca de Florianópolis

Su mezcla de vegetación, arena clara y agua cristalina invita a explorar cada uno de sus rincones.

Cómo es la playa escondida del sur de Brasil que no todos conocen y se preserva de la mejor manera

Quarta Praia ofrece aguas cristalinas, tranquilidad y un entorno natural ideal para descansar.

Cuál es la playa brasileña que está cerca de varias islas y es un paraíso para visitar

escapada amazonica: cual es la playa brasilena que combina mar con selva

Escapada amazónica: cuál es la playa brasileña que combina mar con selva

Rating Cero

Con solo seis episodios, se convirtió en una de las propuestas más consumidas del catálogo reciente.
play

Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y te atrapa con su acción y su juego mortal

Esta película de Netflix es protagonizada por Brooke Shields.
play

Está en Netflix y es una película que te va a hacer pensar en tus relaciones pasadas

Emilia Attias sorprendió con su nuevo look.

La impresionante transformación de Emilia Attias: cambió de look con estilo

Wanda y Valentina enfriaron los rumores de conflicto en Masterchef

El gesto de Wanda Nara con Valentina Cervantes para acallar los rumores de conflicto

La artista habló del momento complicado de salud que atraviesa.
play

Preocupación por Lourdes Fernández: "Mi cuerpo está malherido"

La argentina candidata en Miss Universo: qué chances tiene de ganar

La argentina candidata en Miss Universo: qué chances tiene de ganar

últimas noticias

Las mini bags son perfectas para llevar solo lo esencial.

Adiós a las riñoneras en las Fiestas: este es el accesorio que se va a usar en Navidad y Año Nuevo

Hace 20 minutos
No estamos pidiendo nada que no se hayan comprometido antes”, señaló el dirigente salteño.

Sáenz cuestionó al Gobierno por la falta de respuestas: "Esperamos que el poncho aparezca"

Hace 31 minutos
Preocupación por bajos niveles de ocupación hotelera en Mar del Plata.

Verano 2026: advierten que Mar del Plata continúa con niveles críticos en hotelería

Hace 34 minutos
La historia de Ángela Llewellyn recuerda la importancia de las consultas médicas a tiempo

Pensó que caminaba cada vez más lento por su edad pero el médico reveló lo peor

Hace 54 minutos
¿Se debe apagar el Wifi en algún momento del día?

Mitos sobre apagar el Wifi de tu hogar: ¿trae beneficios o no cambia nada?

Hace 1 hora