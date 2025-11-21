Este destino de Brasil parece el Caribe y está mucho más cerca de nuestro país: de cuál se trata

Sorprende por su paisaje tropical y su cercanía con la frontera argentina. Sus playas amplias y su ambiente calmo la convierten en una alternativa ideal para viajar en auto.

Es una ciudad del estado de Rio Grande do Sul que se distingue por sus formaciones rocosas que se levantan sobre la costa.

Existe un rincón del sur de Brasil que se destaca por su estética tropical y por estar mucho más cerca de Argentina que otros destinos tradicionales. Su entorno natural, marcado por acantilados, arenas blancas y un mar tranquilo, atrae a miles de turistas que buscan descansar sin alejarse demasiado.

A diferencia de otros balnearios masivos, esta ciudad mantiene un ritmo calmo , ideal para quienes prefieren playas amplias, poco ruido y un clima amigable. Su geografía incluye formaciones rocosas que se levantan sobre el mar, generando vistas que muchos visitantes comparan con escenarios típicos del Caribe.

Con estas características, el destino se consolidó como una opción muy valorada por los viajeros argentinos que desean mezclar cercanía, naturaleza y un entorno relajado sin necesidad de tomar vuelos largos ni afrontar gastos caros.

El lugar en cuestión es Torres , una ciudad del estado de Rio Grande do Sul que se distingue por sus formaciones rocosas que se levantan sobre la costa y por su mar diáfano. Ubicada a 197 kilómetros de Porto Alegre y a unas pocas horas en auto desde la frontera argentina, se volvió un punto estratégico para quienes buscan un destino accesible y de espíritu veraniego.

Torres cuenta con varias playas principales, cada una con una identidad propia. Praia Grande, amplia y muy concurrida, es ideal para bañarse, tomar sol o surfear. Praia dos Molhes se convirtió en un sitio clave para los amantes de los deportes náuticos. Prainha, ubicada en pleno centro, suele ser elegida por familias. Praia da Cal destaca por sus vistas al Morro do Farol y su oleaje intenso. Guarita, dentro del parque estatal del mismo nombre, está rodeada de acantilados y arenas claras. Itapeva ofrece seis kilómetros perfectos para largas caminatas entre médanos.

Además de sus playas, la ciudad suma actividades como parapente, paseos en barco hacia la Ilha dos Lobos y excursiones a miradores panorámicos. La gastronomía local seduce con platos de pescado fresco, moqueca y bebidas típicas como la caipirinha.

Llegar a Torres en auto es muy fácil para quienes parten desde Buenos Aires: la ruta más habitual es atravesar la frontera en Paso de los Libres – Uruguayana y continuar por las carreteras brasileñas BR-290, BR-101 y BR-453. También es posible ingresar desde Posadas y recorrer alrededor de 800 kilómetros hasta Porto Alegre antes de continuar hacia el norte. Una vez en la ciudad, moverse es fácil gracias a la cercanía entre playas y barrios, con opciones de caminata, bicicleta o traslados cortos en auto.

La temporada alta se extiende entre diciembre y marzo, cuando las temperaturas cálidas y los días largos permiten disfrutar plenamente del mar y las actividades al aire libre. Durante el otoño, en cambio, el destino se vuelve más tranquilo, ideal para quienes buscan tranquilidad y naturaleza sin aglomeraciones.