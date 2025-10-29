Donald Trump reafirmó el acuerdo de paz en Gaza a pesar de los ataques entre Hamás e Israel Tras la muerte de un soldado israelí, atribuida a milicianos palestinos, el presidente de Estados Unidos remarcó que "nada va a poner en peligro el alto el fuego". Además, afirmó que Israel "tiene derecho a devolver el golpe" si es atacado. Por







Trump ratificó el acuerdo de paz entre Israel y Hamás. EFE/Francis Chung

Donald Trump se volvió a referir sobre el acuerdo de paz en la Franja de Gaza y aseguró que "nada va a poner en peligro el alto el fuego". El presidente de Estados Unidos habló tras el asesinato de un soldado israelí, atribuido a milicias palestinas, y una serie de bombardeos por parte de Israel sobre el enclave.

Durante el diálogo de Trump con la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, el mandatario explicó que el grupo terrorista es "una parte muy pequeña de la paz en Oriente Medio y tienen que comportarse".

En las últimas horas, Israel acusó a Hamás de violar el alto al fuego, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que Hamás pagaría "un alto precio" por el ataque contra soldados israelíes, donde falleció uno de ellos, y prometió que "respondería con gran fuerza".

Reuters ataque Gaza 29-10-25 REUTERS

En consecuencia, en el enclave palestino murieron 104 personas como resultado de una serie de bombardeos aéreos por parte de Israel, según informó Reuters.