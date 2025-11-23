23 de noviembre de 2025 Inicio
El Papa León XIV pidió la liberación inmediata de rehenes en Nigeria y Camerún

Durante el Ángelus, el Pontífice habló de “profunda preocupación” y puso el foco en el impacto que la violencia tiene especialmente sobre los jóvenes y sus familias.

El Papa León XIV lanzó un llamado directo a las autoridades de Nigeria y Camerún para que intervengan “de inmediato” y garanticen la liberación de los sacerdotes, fieles y estudiantes secuestrados en las últimas semanas.

Durante el Ángelus, el Pontífice habló de “profunda preocupación” y puso el foco en el impacto que la violencia tiene especialmente sobre los jóvenes y sus familias.

El Sumo Pontífice pidió que las iglesias y escuelas sigan siendo “lugares de seguridad y esperanza”, e invitó a los fieles de todo el mundo a sostener en oración a las víctimas. “Siento un dolor profundo por los muchos jóvenes secuestrados y por sus familias angustiadas”, remarcó.

En su mensaje, León XIV también agradeció la presencia de peregrinos y coros que participaron de la celebración jubilar, con menciones especiales a delegaciones de Italia y de diversas diócesis ucranianas.

Además, recordó la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en distintas diócesis y alentó a los jóvenes a “descubrir la belleza de seguir a Cristo” y a comprometerse con un mundo “basado en el amor, la justicia y la paz”. Como parte de su agenda, confirmó un próximo viaje apostólico a Turquía y Líbano en el marco del 1700º aniversario del Concilio de Nicea.

