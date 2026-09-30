Se acabó: un piloto de la Fórmula 1 confirmó que no continuará en el 2027 y ya hay posibles nombres para reemplazarlo

El deportista hizo el anuncio en sus redes sociales: “Sigo motivado. Sigo con hambre. Esto no es absolutamente el final de mi carrera”. Para el próximo año, aún quedan cuatro butacas que no están confirmadas.

El piloto de la Fórmula 1, Esteban Ocon, confirmó que no continuará en la escudería de Haas el año próximo , luego de haber anunciado hace unos días que era “agente libre”. Ahora, en la recta final de la temporada 2026, el francés hizo el anuncio en sus redes sociales.

Pese a la mala noticia, no dio indicios sobre cuál será su futuro, pero sí dejó en claro que aún sigue enfocado en lo que será el fin de la temporada que está atravesando junto a su compañero, Ollie Bearman: “Mi enfoque inmediato es el próximo fin de semana de carrera. Continuaré trabajando duro con el equipo, maximizando cada oportunidad y extrayendo cada ápice de rendimiento del coche”.

“Quedan aún muchas carreras esta temporada y, como siempre, lo daré todo al volante por mí y por mi equipo. Sigo motivado. Sigo con hambre. Esto no es absolutamente el final de mi carrera en Fórmula 1 ”, agregó.

Por su parte, el director de la escudería británica destacó el “profesionalismo y la implicación” del francés y agregó: “Quisiera agradecer a Esteban todo lo que ha contribuido en el seno del equipo desde su llegada en 2025”.

Actualmente, Ocon cuenta con siete puntos en el campeonato mundial de pilotos, en 16ª posición, mientras que su compañero, tiene 20 unidades y ocupa la 13ª posición. En la máxima categoría, el francés debutó en 2016 con Force India. En 2020 pasó por Renault, luego compitió durante cuatro temporadas con Alpine y en 2025 se incorporó a Haas.

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Si bien desde hace rato se mencionó el nombre del brasileño de la Fórmula 2, Rafael Cámara, perteneciente a la estructura de pilotos jóvenes de Ferrari, ahora también se mencionaron a otros pilotos.

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Según MotorSport, Leonardo Fornaroli es uno de los favoritos para el segundo asiento de Haas en 2027: el italiano de 21 años es otro graduado de Fórmula 2 y, además, tuvo una pequeña aparición en la Fórmula 1 en las sesiones de entrenamientos libres en Barcelona y Budapest.

Otro de los que aparecen en la lista es el piloto de reserva de Haas, Ryo Hirakawa, quien se incorporó a la operación en 2025, tras etapas en McLaren y Alpine, gracias a sus fuertes vínculos con Toyota, actual socio y patrocinador principal de la escudería, que proporciona servicios de diseño, técnicos y de fabricación.