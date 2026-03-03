Israel ataca objetivos de Hezbola en suburbios de Beirut: el número de muertos asciende a 800

En las últimas horas, la agencia nacional de noticias estatal del Líbano informó que, como consecuencia, registraron "daños extensos a los edificios".

Continúa el conflicto en Medio Oriente: en las últimas horas, Israel atacó objetivos de Hezbola en los suburbios de Beirut . Además, envió tropas al sur de El Líbano e incrementó la ofensiva aérea. Desde Media Luna Roja informaron que los muertos en Irán ascienden a casi 800 .

En el cuarto día de ataques, Israel avanzó con su ofensiva sobre Teherán, donde aseguraron que el ejército israelí " atacó a un alto comandante del régimen terrorista iraní en Teherán" . En esa línea añadieron que también atacaron el complejo de la oficina presidencial de Irán en Teherán.

"El cuartel general central ha sido desmantelado" , aseguraron en un comunicado y detallaron que "los líderes detrás de este régimen terrorista, y la sede donde se encontraban, han sido eliminados".

Desde Media Luna Roja informaron que la cantidad de muertos en Irán aumetó a 787 , desde el comienzo de los bombardeos de Estados Unidos e Israel, mientras que de ONG HRANA aseguraron que son 742 pero que existen cientos de fallecimientos pendientes de confirmación.

Donald Trump, presidente de EE.UU, aseguró que "es demasiado tarde" para entablar conversaciones con Irán: "Su defensa aérea, su Fuerza Aérea, su Armada y su liderazgo han desaparecido. Quieren dialogar. ¡Dije: '¡Demasiado tarde!'".

Zelenski ofreció ayuda a los Emiratos Árabes Unidos para "proteger vidas"

En un mensaje compartido en sus redes sociales, el líder de Ucrania aseguró que "el régimen iraní ataca no solo instalaciones militares, sino prácticamente todo: edificios residenciales, centros comerciales e incluso mezquitas".

Ante esta situación habló con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan para ver "cómo podemos ayudar en esta situación y apoyar la protección de vidas. Se acordó que nuestros equipos trabajarán en ello. Proteger vidas es una prioridad compartida por todos en el mundo".

We discussed the key aspects of the situation in the Middle East and the Gulf region with the President of the United Arab Emirates, Mohamed bin Zayed Al Nahyan @MohamedBinZayed. I expressed my condolences over the lives lost as a result of Iran's insane strikes.

The President…



— Volodymyr Zelenskyy / (@ZelenskyyUa) March 3, 2026

Israel anunció ataques a la oficina del Presidente y al Consejo de Seguridad de Irán

El Ejército de Israel anunció que en la noche del lunes bombardeó el complejo gubernamental en el centro de Teherán, en un ataque con "decenas de municiones" dirigido contra la oficina presidencial, el edificio del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y un instituto de entrenamiento de oficiales.

Estas instalaciones se encuentran ubicadas a pocos metros del complejo donde fue asesinado el sábado el líder supremo, Alí Khamenei, junto a otros oficiales.

El lunes por la noche, "la aviación israelí atacó y desmanteló instalaciones situadas en el complejo de la dirección del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán", expresaron desde las Fuerzas de Defensa.

Según indicaron, el Ejército israelí atacó aproximadamente 600 objetivos en Irán y en su otro frente, el Líbano, advirtió que atacó en el último día "más de 160 objetivos" de Hezbollah en el sur del país, donde además profundizó su invasión terrestre.

STRUCK: The Iranian Regime's Leadership Compound — the central headquarters have been dismantled

This command headquarters was one of the most heavily secured assets in Iran. The compound that housed the regime's most senior forum was struck by the IAF overnight using precise…



— Israel Defense Forces (@IDF) March 3, 2026

El comunicado del Ejército de Israel

"Durante la noche del lunes, la Fuerza Aérea Israelí, basándose en información precisa, atacó y desmanteló instalaciones dentro del complejo de la cúpula del régimen terrorista iraní, en pleno corazón de Teherán", expresaron las Fuerzas de Defensa a través de su canal de Telegram.

"Durante el ataque, se lanzaron numerosas municiones contra la Oficina Presidencial y el edificio del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Además, se atacó el lugar de reunión del máximo órgano del régimen, responsable de la toma de decisiones en materia de seguridad, así como la institución de entrenamiento de oficiales militares iraníes y otras infraestructuras clave del régimen", detallaron.

"El complejo de la cúpula del régimen iraní es uno de los activos más protegidos de Irán y se extiende por varias calles del centro de Teherán. La cúpula del régimen y altos funcionarios de seguridad se reunían frecuentemente en el complejo, desde donde realizaban evaluaciones de la situación sobre el programa nuclear iraní y avanzaban en el plan para la destrucción del Estado de Israel", añade el texto.