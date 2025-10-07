Del "peor momento" de Israel a un Hamás "forzado a rendirse": cómo quedará el mapa en Medio Oriente tras la guerra en Gaza

Al cumplirse el segundo aniversario del ataque del 7 de octubre, el gobierno de Benjamin Netanyahu mantiene su poderío militar, pero enfrenta denuncias internacionales de genocidio; Hamás llega debilitado, aunque conserva suficiente legitimidad para negociar. El día después sigue siendo una incógnita.

El 7 de octubre de 2023, el movimiento terrorista Hamás desató su ataque más mortífero en suelo israelí: mató a unas 1.200 personas, la mayoría civiles, y secuestró a 251, de las cuales 48 aún siguen como rehenes y se estima que solo 20 están vivas. En respuesta, Israel desató en la Franja de Gaza una de las campañas militares más devastadoras desde la Segunda Guerra Mundial, con más de 67.100 palestinos muertos y casi 170.000 heridos.

Dos años después, representantes de ambas partes están reunidos en Egipto para negociar un plan de paz propuesto por Estados Unidos. Según fuentes cercanas a las conversaciones, habría acuerdo para liberar a los rehenes y alcanzar un alto el fuego, pero queda la pregunta del día después: ¿qué pasará con Gaza y un posible Estado palestino?

En este sentido, el segundo aniversario de la guerra encuentra a Israel y a Hamás en un contexto regional e internacional muy diferente al que existía hace un año. "Los dos están en posiciones más débiles por razones diferentes", aseguró a C5N la politóloga María Constanza Costa, docente de la UBA especializada en Medio Oriente. "La de Israel es una debilidad más política, para nada militar. Y en el caso de Hamás es política, pero claramente también es militar" , señaló.

En Israel, el segundo aniversario del 7 de octubre se vive con homenajes que reflejan las profundas divisiones en torno al liderazgo del primer ministro, Benjamin Netanyahu. El principal acto conmemorativo de este martes es en Tel Aviv, organizado por las familias de las víctimas; el gobierno anunció su propia ceremonia para la semana que viene, siguiendo el calendario hebreo.

"Israel está en su peor momento en lo que es imagen internacional, asediado entre el reconocimiento de Naciones Unidas que está recibiendo Palestina y, por otro lado, las acusaciones de genocidio que cada vez son más fuertes", señaló el politólogo Said Chaya, director del Núcleo de Estudios de Medio Oriente de la Universidad Austral. "Creo que estas dos cosas han dañado fuertemente la imagen de Israel en la escena internacional", sostuvo.

Costa remarcó que Israel se mantiene fuerte en el terreno militar, donde demostró su capacidad ofensiva para sostener la ocupación en Gaza al mismo tiempo que ataca otros países, como fue el reciente caso de Qatar. En cambio, la debilidad es diplomática. "Está aislado internacionalmente, tiene órdenes de detención contra sus líderes por crímenes de guerra, y está bajo presión de un aliado estratégico como Estados Unidos", enumeró la especialista.

"En ese contexto, Netanyahu decide aceptar el plan de paz no como una derrota militar, sino por el costado político, aunque eso le repercute hacia adentro con sus socios más fundamentalistas. Israel necesita este acuerdo para mostrar resultados en relación con la negociación por los rehenes, porque en el plano de la política interna le empieza a pasar factura. Claramente, ese no era su objetivo principal, sino cambiar la faz de Oriente Medio”, agregó.

Qué pasa con Hamás y la situación en Gaza

Tras dos años de guerra, el panorama en la Franja de Gaza es de devastación: cientos de miles de muertos, heridos y desplazados y, según informes de la ONU, una situación de hambruna y genocidio. Hamás sigue ejerciendo su poder, pero está débil. "Perdió gran parte de su infraestructura territorial, además de que sus líderes fueron eliminados o desplazados, y perdió cierta presencia en el territorio", resumió Costa.

"Aceptar el acuerdo le permite preservar cierta legitimidad política y le garantiza protección a sus miembros que están exiliados en Qatar o Yemen; sigue manteniendo esta narrativa de la resistencia y también plantea condiciones. Aun en una situación de debilidad notable, resguarda cierta legitimidad de cara a los palestinos y para poder sentarse en una mesa de negociación", destacó.

Gaza La ofensiva militar israelí ya dejó más de 60.000 muertos en la Franja de Gaza.

Para Chaya, durante el último año Hamás "ha quedado todavía más debilitado a nivel militar, a punto tal de que ha sido forzado básicamente a una rendición". "Es lo que hemos visto en los últimos días, donde ha aceptado el plan de paz a pesar de que es marcadamente desventajoso", analizó. Uno de los principales puntos, con amplio consenso incluso entre quienes reconocen a Palestina, excluye a la organización de cualquier futuro gobierno.

Cómo cambió la guerra el mapa político de Medio Oriente

Después de dos años de ofensiva militar en Gaza, y con enfrentamientos que se extendieron a Líbano, Irak, Siria, Yemen, Irán y Qatar, la región se enfrenta a "un proceso de reconfiguración que todavía no se ha cerrado", advirtió Chaya. "El sistema internacional tiende a rechazar las hegemonías de largo plazo, y en este sentido no es diferente lo que sucede con Israel. A nivel regional hay un rechazo a esa hegemonía que está construyendo", sostuvo.

"Es una hegemonía que va a durar poco tiempo, pero hoy esa hegemonía militar la tiene, sin dudas. Vamos a ver cuál es el cambio que se va a producir. Yo creo que vamos a avanzar hacia una etapa de mayor rearme en la región y de formación de nuevas alianzas para poder, justamente, combatir a este nuevo referente hegemónico", pronosticó.

"Una de las victorias que puede tener Israel es un debilitamiento de Irán y sobre todo de Hezbolá, y atacó también Siria en el último tiempo", recordó Costa. "Todos los actores de la región se movieron de alguna manera. Otros cobran más fuerza, como Qatar, Arabia Saudita o Turquía, que apoyan este plan de paz porque quieren el fin de la ofensiva sobre Gaza, pero también construir un nuevo orden ya sin tanta presencia iraní. Pero, por supuesto, la supremacía militar de Israel se reafirma en la región", concluyó.