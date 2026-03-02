2 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Emmanuel Macron anunció que Francia aumentará su arsenal nuclear: "Para ser libres, tenemos que ser temidos"

El presidente francés anunció el primer aumento de ojivas desde 1992 y permitirá que sus aviones con armas atómicas se desplieguen temporalmente en países aliados. Esta “disuasión avanzada” será la nueva estrategia defensiva, ya discutida con socios europeos como Alemania y Reino Unido.

Por
Francia está lista para liderar la nueva era del orden mundial.

Francia está lista para liderar la nueva era del orden mundial.

Reuters/Eduardo Muñoz

Emmanuel Macron anunció que Francia aumentará su arsenal nuclear por primera vez desde 1992 y ofreció a ocho países europeos, incluidos Alemania, Reino Unido y Polonia, participar en un sistema de disuasión atómica compartido. Esto implica más ojivas nucleares y la posibilidad de desplegar aviones con misiles en territorio aliado, como complemento al esquema de la OTAN. "Para ser libres, tenemos que ser temidos", advirtió el mandatario.

Laurence des Cars fue la primera directora mujer del Museo del Louvre en sus 230 años de historia.
Te puede interesar:

Francia: renunció la directora del Museo del Louvre tras el "robo del siglo"

La nueva doctrina de disuasión avanzada presentada por Macron es un esfuerzo por aumentar las capacidades de la única potencia nuclear de la Unión Europea. “Todos aquellos que sean lo suficientemente audaces para atacar Francia, deben entender el costo que eso podría tener”, advirtió Macron y agregó: “Si tuviéramos que usar nuestro arsenal nuclear, ningún país podría mantenerse indemne, por poderoso que sea, ninguna potencia, por vasta que sea, podría recuperarse”.

La jugada del presidente francés va en el sentido de que Europa tenga más independencia militar y un poder de disuasión propio, en un contexto de tensiones internacionales crecientes. En ese tenor, recordó la “guerra de desgaste, una guerra cruel” de Rusia, que “representa una amenaza para Europa” y apuntó que “China fabrica cada vez más armas, más que cualquier otro país”. Asimismo, señaló que “el conflicto de Medio Oriente puede afectar nuestras fronteras, con un Irán que tiene capacidades balísticas que aún no han sido destruidas”. Por lo que Francia ampliará su arsenal nuclear y permitirá que sus aviones con armas atómicas se desplieguen temporalmente en países aliados.

arsenal nuclear Francia

Francia realizará su primer aumento de ojivas nucleares desde 1992. Macron no detalló cuántas se sumarán a las cerca de 290 estimadas por el SIPRI y anunció que París dejará de publicar cifras, rompiendo con décadas de transparencia que la distinguían como la potencia nuclear más abierta sobre el tamaño de su arsenal.

Ocho países europeos, entre ellos Alemania, Reino Unido y Polonia, aceptaron integrarse al esquema francés. Podrán alojar temporalmente cazas Rafale con misiles nucleares ASMPA, lo que dispersará las fuerzas estratégicas por el continente. Según Macron, esta distribución “complicará los cálculos de los adversarios” y dará a Francia “una nueva profundidad estratégica”.

Macron fue firme con su anuncio en un contexto de tensiones internacionales. “En este mundo peligroso e inestable, para ser libre hay que ser temido”, sentenció el presidente francés, que advirtió “un riesgo de que los conflictos superen la barrera de lo nuclear”. En ese sentido, señaló que cada uno de los submarinos franceses porta una potencia equivalente a todas las bombas que cayeron sobre Europa durante la Segunda Guerra Mundial y advirtió de que, si Francia empleara su arsenal, ningún Estado “se salvaría”.

Por último, Macron enfatizó que la decisión de usar armas nucleares seguirá siendo exclusiva del presidente francés, sin mando compartido ni planificación conjunta. Además, anunció la construcción de un nuevo submarino nuclear de misiles balísticos, llamado L’Invincible, que entrará en servicio en 2036. Con ello, Francia reafirma su autonomía estratégica y busca consolidar un papel central en la defensa europea.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Gisèle Pelicot publica sus memorias en 22 idiomas.

"Fue un descenso al infierno": Gisèle Pelicot narra la brutal explotación sexual a la que la sometió su marido

La Selección argentina ya calienta los motores para un duelo trascendental con España.
play

"Veo a España por encima de nosotros": el sorprendente análisis de un jugador de la Selección argentina antes de la Finalissima

Guardia Revolucionaria de Irán.

Irán advirtió a sus enemigos que "ya no estarán a salvo en ningún lugar del mundo"

como funciona iron beam, el sistema de defensa laser que estreno israel

Cómo funciona Iron Beam, el sistema de defensa láser que estrenó Israel

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump prepara una "gran ola" de ataques contra Irán: "Querían fabricar un arma nuclear"

Medios iraníes confirmaron la muerte de Mansoureh Khojasteh

En Irán afirman que murió Mansoureh Khojasteh, la esposa del líder iraní Ali Khamenei

Rating Cero

El 0.01 % de los alumnos de la escuela Jooshin tiene el control de todo, pero un nuevo estudiante de intercambio bastante reservado podría abrir una grieta en ese mundo insondable, describe la sinopsis oficial.
play

Dos hermanos, un robo gigante y mucha acción: esta es la película de Netflix de la que todos hablan

Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Lali visitó Gelatina y mostró el anillo de compromiso con Pedro Rosemblat

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Acusada”, “la vida de una reconocida ginecóloga se sale de control cuando serias acusaciones amenazan su carrera y su matrimonio, mientras su esposa busca descubrir la verdad.” 
play

Lo nuevo en Netflix: cuál es la trama de Acusada, la película hindú que está siendo lo más visto del momento

Axel encontró en este nuevo camino una manera de unir su vida cotidiana con un proyecto productivo.

Qué fue de la vida de Axel: de la música a tener un negocio gastronómico

 gira latinoamericana del músico volvió a instalar la posibilidad de que exista algo más que una amistad.

Alejandro Sanz tendría nueva pareja y tiene a todos en vilo: de quién se trata

Luciano Castro tiene decidido retomar las grabaciones de una serie de Sebastián Ortega

¿Nueva vida? Le dieron el alta a Luciano Castro, pero deberá continuar su rehabilitación

últimas noticias

Las multas pueden alcanzar las 7 cifras en marzo 2026.

Cuales son las multas de tránsito que superan el millón de pesos en Argentina en marzo 2026

Hace 12 minutos
Receta de papas fritas en la freidora de aire.

La mejor forma de hacer papas fritas en la air fryer: te quedan impecables y crocantes

Hace 12 minutos
¿Cuáles son las 10 mejores atracciones de Buenos Aires para hacer en marzo 2026?

Cuáles son las 10 mejores atracciones de Buenos Aires para hacer en marzo 2026

Hace 13 minutos
Francia está lista para liderar la nueva era del orden mundial.

Macron anunció que Francia aumentará su arsenal nuclear: "Para ser libres, tenemos que ser temidos"

Hace 13 minutos
play
El 0.01 % de los alumnos de la escuela Jooshin tiene el control de todo, pero un nuevo estudiante de intercambio bastante reservado podría abrir una grieta en ese mundo insondable, describe la sinopsis oficial.

Dos hermanos, un robo gigante y mucha acción: esta es la película de Netflix de la que todos hablan

Hace 13 minutos