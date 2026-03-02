Emmanuel Macron anunció que Francia aumentará su arsenal nuclear: "Para ser libres, tenemos que ser temidos" El presidente francés anunció el primer aumento de ojivas desde 1992 y permitirá que sus aviones con armas atómicas se desplieguen temporalmente en países aliados. Esta “disuasión avanzada” será la nueva estrategia defensiva, ya discutida con socios europeos como Alemania y Reino Unido. Por + Seguir en







Francia está lista para liderar la nueva era del orden mundial. Reuters/Eduardo Muñoz

Emmanuel Macron anunció que Francia aumentará su arsenal nuclear por primera vez desde 1992 y ofreció a ocho países europeos, incluidos Alemania, Reino Unido y Polonia, participar en un sistema de disuasión atómica compartido. Esto implica más ojivas nucleares y la posibilidad de desplegar aviones con misiles en territorio aliado, como complemento al esquema de la OTAN. "Para ser libres, tenemos que ser temidos", advirtió el mandatario.

La nueva doctrina de disuasión avanzada presentada por Macron es un esfuerzo por aumentar las capacidades de la única potencia nuclear de la Unión Europea. “Todos aquellos que sean lo suficientemente audaces para atacar Francia, deben entender el costo que eso podría tener”, advirtió Macron y agregó: “Si tuviéramos que usar nuestro arsenal nuclear, ningún país podría mantenerse indemne, por poderoso que sea, ninguna potencia, por vasta que sea, podría recuperarse”.

La jugada del presidente francés va en el sentido de que Europa tenga más independencia militar y un poder de disuasión propio, en un contexto de tensiones internacionales crecientes. En ese tenor, recordó la “guerra de desgaste, una guerra cruel” de Rusia, que “representa una amenaza para Europa” y apuntó que “China fabrica cada vez más armas, más que cualquier otro país”. Asimismo, señaló que “el conflicto de Medio Oriente puede afectar nuestras fronteras, con un Irán que tiene capacidades balísticas que aún no han sido destruidas”. Por lo que Francia ampliará su arsenal nuclear y permitirá que sus aviones con armas atómicas se desplieguen temporalmente en países aliados.

arsenal nuclear Francia Francia realizará su primer aumento de ojivas nucleares desde 1992. Macron no detalló cuántas se sumarán a las cerca de 290 estimadas por el SIPRI y anunció que París dejará de publicar cifras, rompiendo con décadas de transparencia que la distinguían como la potencia nuclear más abierta sobre el tamaño de su arsenal.

Ocho países europeos, entre ellos Alemania, Reino Unido y Polonia, aceptaron integrarse al esquema francés. Podrán alojar temporalmente cazas Rafale con misiles nucleares ASMPA, lo que dispersará las fuerzas estratégicas por el continente. Según Macron, esta distribución “complicará los cálculos de los adversarios” y dará a Francia “una nueva profundidad estratégica”.

Macron fue firme con su anuncio en un contexto de tensiones internacionales. "En este mundo peligroso e inestable, para ser libre hay que ser temido", sentenció el presidente francés, que advirtió "un riesgo de que los conflictos superen la barrera de lo nuclear". En ese sentido, señaló que cada uno de los submarinos franceses porta una potencia equivalente a todas las bombas que cayeron sobre Europa durante la Segunda Guerra Mundial y advirtió de que, si Francia empleara su arsenal, ningún Estado "se salvaría". Por último, Macron enfatizó que la decisión de usar armas nucleares seguirá siendo exclusiva del presidente francés, sin mando compartido ni planificación conjunta. Además, anunció la construcción de un nuevo submarino nuclear de misiles balísticos, llamado L'Invincible, que entrará en servicio en 2036. Con ello, Francia reafirma su autonomía estratégica y busca consolidar un papel central en la defensa europea.