Inventó que tenía cáncer y estafó a sus amigos por casi u$s20.000: terminó presa

La mujer deberá cumplir un mes en prisión y otros dos años bajo libertad condicional. Además deberá indemnizar a una de las víctimas.

Una mujer de 34 años fue condenada a prisión en el estado de Nevada, Estados Unidos, después de admitir q ue engañó a amigos y conocidos con una historia falsa sobre un cáncer terminal para quedarse con casi u$s20.000.

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Se trata de Haleigh Morgan Knight, oriunda de Henderson, quien recibió una pena de un mes de cárcel en el Centro de Detención del Condado de Clark, además de dos años de libertad condicional y la obligación de devolver el dinero a las víctimas.

Según la investigación, Knight construyó durante meses una imagen de empresaria vinculada al rubro turístico. En redes sociales se presentaba como asesora de viajes con supuestos contactos en hoteles de lujo y convencía a familiares, amigos y excompañeros de invertir dinero para desarrollar un emprendimiento conjunto.

Para sostener el engaño, aseguraba que los aportes económicos serían destinados a reservas y paquetes turísticos que luego generarían ganancias para todos los involucrados.

Sin embargo, cuando comenzaron a surgir demoras, la mujer inventó que padecía cáncer de páncreas. Esa versión despertó la solidaridad de quienes confiaban en ella y evitó que reclamaran la devolución del dinero.

De acuerdo con la investigación policial, las víctimas no solo dejaron de insistir por los reembolsos, sino que también la asistieron durante su supuesta enfermedad. Algunos le llevaban comida, otros cuidaban a sus hijos y hasta realizaron donaciones para ayudarla mientras, supuestamente, atravesaba el tratamiento.

Entre los damnificados se encuentra la familia Fink, que declaró durante el juicio el fuerte impacto económico y personal que sufrió por la maniobra. Sus integrantes contaron que habían apostado al proyecto con la expectativa de construir un negocio familiar y que incluso realizaron gastos adicionales, como la compra de valijas y la tramitación de pasaportes para viajes que nunca existieron.

Una de las víctimas reveló además que su pareja dejó su empleo para dedicarse de lleno a la empresa que Knight prometía poner en marcha. La investigación determinó que la acusada utilizó contratos falsificados, identidades comerciales inexistentes y distintos números telefónicos para darle credibilidad a la maniobra y convencer a las víctimas de que el negocio era real. En total, la mujer reconoció haber obtenido de manera fraudulenta u$s19.787,12.

Qué dijo la delincuente durante la audiencia

Durante la audiencia de sentencia, Knight pidió disculpas y aseguró estar arrepentida de lo ocurrido. Sostuvo que en el último año trabajó para mantener a su familia y que inició un tratamiento profesional para comprender las decisiones que tomó.

La jueza Jessica Peterson, sin embargo, fue tajante al momento de dictar el fallo. "Usted cambió la vida de las personas por su propio egoísmo y su propia avaricia", le reprochó antes de confirmar la condena.

Además de cumplir un mes de prisión y permanecer dos años bajo libertad condicional, Knight deberá indemnizar económicamente a todas las personas que resultaron perjudicadas por la estafa.