30 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Inventó que tenía cáncer y estafó a sus amigos por casi u$s20.000: terminó presa

La mujer deberá cumplir un mes en prisión y otros dos años bajo libertad condicional. Además deberá indemnizar a una de las víctimas.

Por
Fingió que tenia cáncer y se quedó con u$s20.000.

Fingió que tenia cáncer y se quedó con u$s20.000.

Una mujer de 34 años fue condenada a prisión en el estado de Nevada, Estados Unidos, después de admitir que engañó a amigos y conocidos con una historia falsa sobre un cáncer terminal para quedarse con casi u$s20.000.

Javier Milei junto a Peter Lamelas. 
Te puede interesar:

Milei asistirá esta tarde a la embajada de los EEUU por los festejos de la independencia

Se trata de Haleigh Morgan Knight, oriunda de Henderson, quien recibió una pena de un mes de cárcel en el Centro de Detención del Condado de Clark, además de dos años de libertad condicional y la obligación de devolver el dinero a las víctimas.

Cómo fue la estafa de Knight

Según la investigación, Knight construyó durante meses una imagen de empresaria vinculada al rubro turístico. En redes sociales se presentaba como asesora de viajes con supuestos contactos en hoteles de lujo y convencía a familiares, amigos y excompañeros de invertir dinero para desarrollar un emprendimiento conjunto.

Para sostener el engaño, aseguraba que los aportes económicos serían destinados a reservas y paquetes turísticos que luego generarían ganancias para todos los involucrados.

Sin embargo, cuando comenzaron a surgir demoras, la mujer inventó que padecía cáncer de páncreas. Esa versión despertó la solidaridad de quienes confiaban en ella y evitó que reclamaran la devolución del dinero.

De acuerdo con la investigación policial, las víctimas no solo dejaron de insistir por los reembolsos, sino que también la asistieron durante su supuesta enfermedad. Algunos le llevaban comida, otros cuidaban a sus hijos y hasta realizaron donaciones para ayudarla mientras, supuestamente, atravesaba el tratamiento.

Entre los damnificados se encuentra la familia Fink, que declaró durante el juicio el fuerte impacto económico y personal que sufrió por la maniobra. Sus integrantes contaron que habían apostado al proyecto con la expectativa de construir un negocio familiar y que incluso realizaron gastos adicionales, como la compra de valijas y la tramitación de pasaportes para viajes que nunca existieron.

Una de las víctimas reveló además que su pareja dejó su empleo para dedicarse de lleno a la empresa que Knight prometía poner en marcha. La investigación determinó que la acusada utilizó contratos falsificados, identidades comerciales inexistentes y distintos números telefónicos para darle credibilidad a la maniobra y convencer a las víctimas de que el negocio era real. En total, la mujer reconoció haber obtenido de manera fraudulenta u$s19.787,12.

Qué dijo la delincuente durante la audiencia

Durante la audiencia de sentencia, Knight pidió disculpas y aseguró estar arrepentida de lo ocurrido. Sostuvo que en el último año trabajó para mantener a su familia y que inició un tratamiento profesional para comprender las decisiones que tomó.

La jueza Jessica Peterson, sin embargo, fue tajante al momento de dictar el fallo. "Usted cambió la vida de las personas por su propio egoísmo y su propia avaricia", le reprochó antes de confirmar la condena.

Además de cumplir un mes de prisión y permanecer dos años bajo libertad condicional, Knight deberá indemnizar económicamente a todas las personas que resultaron perjudicadas por la estafa.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La mujer de 31 años murió al llegar al hospital por la gravedad de las heridas. 

Espeluznante ataque de un cocodrilo a una mujer: le arrancó los dos brazos y la mató

terremotos en venezuela: el feroz cruce entre diosdado cabello y un rescatista de estados unidos

Terremotos en Venezuela: el feroz cruce entre Diosdado Cabello y un rescatista de Estados Unidos

Estados Unidos volvió a bombardear Irán tras un ataque en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos volvió a bombardear Irán tras un ataque en el estrecho de Ormuz

El 11 de Jordania, en su debut mundialista frente a Austria.

Todo sobre Jordania, el rival inesperado de la Selección en el Mundial

La cantante estadounidense fue tendencia en redes en el encuentro entre Ecuador y Alemania.

Furor en el Mundial 2026: las imágenes de Sabrina Carpenter que se hicieron virales

Los animadores de DreamWorks se inspiraron en un animal de carne y hueso para armar el personaje.

A un año del estreno de Shrek 5, confirmaron que Burro tendrá su propia película

Rating Cero

Las reacciones de el exfutbolista y la madre de su hijo al ingresar a la casa más famosa.

Se filtró un audio del Turco García a una amante y estalló la polémica con Mariela Prieto

Marcela Tauro lanzó una polémica reflexión y fue cuestionada.

La escandalosa frase de Marcela Tauro que causó repudio en las redes

La durisima critica del conductor a la artista.

"Una caradura": Pergolini no tuvo piedad con Flor Peña por su reclamo millonario contra Luzu TV y Nico Occhiato

La mediática atraviesa un momento complejo y la influencer se vinculó para ayudarla, pero...

La traición inesperada de Jazmín La Cuerpo a Zulma Lobato: filtró un audio y todo es un escándalo

Melingo atravesaba una enfermedad respiratoria y estaba con cuidados paliativos en su domicilio.

De qué murió Daniel Melingo

El famoso conductor dio a conocer una intimidad.

Leo Montero confesó que no usa ropa interior y reveló el particular motivo

últimas noticias

Las novedades de ARCA para el monotributo en julio 2026.

Cuánto debés pagar por el monotributo en julio 2026 y qué debés saber sobre la recategorización

Hace 12 minutos
Las reacciones de el exfutbolista y la madre de su hijo al ingresar a la casa más famosa.

Se filtró un audio del Turco García a una amante y estalló la polémica con Mariela Prieto

Hace 19 minutos
Marcela Tauro lanzó una polémica reflexión y fue cuestionada.

La escandalosa frase de Marcela Tauro que causó repudio en las redes

Hace 30 minutos
La durisima critica del conductor a la artista.

"Una caradura": Pergolini no tuvo piedad con Flor Peña por su reclamo millonario contra Luzu TV y Nico Occhiato

Hace 34 minutos
El menor fue trasladado al Hospital Bicentenario de Ituzaingó.

Conmoción en Ituzaingó: murió un bebé, encontraron droga en la casa y detuvieron a sus padres

Hace 35 minutos