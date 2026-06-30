Terremotos en Venezuela, minuto a minuto: ya son 1.719 los muertos, mientras continúan las tareas de rescate

El Gobierno argentino confirmó más ayuda para Venezuela
El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó en su primera conferencia de prensa que el Gobierno reforzará la asistencia argentina destinada a Venezuela tras los terremotos que afectaron al país. "Hoy se va a reforzar la asistencia nacional", aseguró el funcionario, quien además informó que "han fallecido seis ciudadanos argentinos por los terremotos en Venezuela".
En ese marco, señaló que las autoridades "ya iniciaron contacto con los que reportaron la pérdida de familiares" para brindar acompañamiento y asistencia.