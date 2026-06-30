Terremotos en Venezuela, minuto a minuto: ya son 1.719 los muertos, mientras continúan las tareas de rescate

Estiman que los terremotos en Venezuela dejaron 1,2 millones de toneladas de escombros en La Guaira

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) informó que los dos terremotos que golpearon a Venezuela el pasado 24 de junio generaron alrededor de 1,2 millones de toneladas de escombros en el estado de La Guaira, el distrito que sufrió los mayores daños por la tragedia.

Según el organismo, el retiro de los restos es una de las tareas prioritarias de la etapa de recuperación, ya que permitirá despejar rutas y calles, restablecer los accesos a las zonas afectadas y facilitar el inicio de la reconstrucción.

Además, el PNUD sostuvo que el avance en las tareas de limpieza será determinante para impulsar nuevamente la actividad económica local y crear las condiciones necesarias para que las familias desplazadas puedan regresar de manera segura a sus hogares o a los sectores donde residían antes del desastre.