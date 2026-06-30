EN VIVO

Últimas novedades

Terremotos en Venezuela, minuto a minuto: ya son 1.719 los muertos, mientras continúan las tareas de rescate

Miles de personas permanecen desaparecidas mientras siguen las tareas de búsqueda en las zonas más afectadas.

- 30 de junio 2026 - 07:35
Terremoto Venezuela

Terremoto Venezuela, minuto a minuto: ya son 1.719 los muertos y continúan las tareas de rescate

EN VIVO

La cifra de muertos por el doble terremoto que golpeó la costa de Venezuela el miércoles pasado ascendió a 1.719, según informaron fuentes oficiales. El balance también da cuenta de 5.034 heridos, 15.866 damnificados y 22.619 personas que continúan recibiendo atención médica, mientras los equipos de rescate mantienen la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.

Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, provocaron graves destrozos, principalmente en el estado de La Guaira, donde las autoridades declararon la zona de desastre y mantienen un operativo especial con presencia de las fuerzas de seguridad.

En paralelo, la Organización de las Naciones Unidas advirtió que el número de personas desaparecidas podría llegar a las 50.000, una estimación que refleja la dimensión de la emergencia.

A cinco días de la tragedia, continúan las tareas de búsqueda y rescate con el apoyo de maquinaria pesada y equipos especializados llegados desde otros países. La Guaira sigue siendo el principal foco de los operativos debido a la magnitud de los daños y a la cantidad de víctimas registradas en esa región.

El Gobierno argentino confirmó más ayuda para Venezuela

El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó en su primera conferencia de prensa que el Gobierno reforzará la asistencia argentina destinada a Venezuela tras los terremotos que afectaron al país. "Hoy se va a reforzar la asistencia nacional", aseguró el funcionario, quien además informó que "han fallecido seis ciudadanos argentinos por los terremotos en Venezuela".

En ese marco, señaló que las autoridades "ya iniciaron contacto con los que reportaron la pérdida de familiares" para brindar acompañamiento y asistencia.

La NASA confirmó más de 58 mil edificios destruidos en Venezuela

Según el análisis de las imágenes satelitales, al menos 58.870 edificios quedaron destruidos o sufrieron daños tras los dos terremotos que golpearon al país. El material muestra el alcance de la devastación en las zonas más afectadas, en especial en La Guaira.

View this post on Instagram

El drama de los venezolanos después de los terremotos

C5N se encuentra recorriendo las ciudades más afectadas de Venezuela tras los terremotos que provocaron más de mil muertes, 5 mil heridos y cerca de 50 mil desaparecidos.

Estiman que los terremotos en Venezuela dejaron 1,2 millones de toneladas de escombros en La Guaira

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) informó que los dos terremotos que golpearon a Venezuela el pasado 24 de junio generaron alrededor de 1,2 millones de toneladas de escombros en el estado de La Guaira, el distrito que sufrió los mayores daños por la tragedia.

Según el organismo, el retiro de los restos es una de las tareas prioritarias de la etapa de recuperación, ya que permitirá despejar rutas y calles, restablecer los accesos a las zonas afectadas y facilitar el inicio de la reconstrucción.

Además, el PNUD sostuvo que el avance en las tareas de limpieza será determinante para impulsar nuevamente la actividad económica local y crear las condiciones necesarias para que las familias desplazadas puedan regresar de manera segura a sus hogares o a los sectores donde residían antes del desastre.

Prorrogan por una semana la suspensión de las clases tras los terremotos

El Gobierno de Venezuela resolvió extender por una semana más la suspensión de las clases en todo el país debido a las consecuencias de los terremotos. La presidenta, Delcy Rodríguez, explicó que la medida permitirá completar las inspecciones en la infraestructura de las escuelas, garantizar que los establecimientos sean seguros para alumnos y docentes, y facilitar las tareas que llevan adelante los equipos de emergencia en las regiones más afectadas por los sismos.

Lanzan un sitio para buscar a personas internadas tras los terremotos

Las autoridades venezolanas pusieron en funcionamiento una plataforma digital destinada a ayudar en la búsqueda de personas cuyo paradero se desconoce desde los terremotos del 24 de junio. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que el sitio localizapacientes.com permite verificar si un familiar o allegado fue ingresado en alguno de los hospitales del país.

Para realizar la consulta, los usuarios deben completar un formulario con los datos de la persona buscada. La iniciativa busca agilizar la identificación y localización de pacientes trasladados a centros de salud tras la emergencia.

Desesperada búsqueda en Venezuela de Lucas Gámez, el niño argentino de 8 años que desapareció tras el doble terremoto

A casi una semana de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela, continúa la intensa búsqueda de Lucas Gámez, un niño argentino de 8 años que permanece desaparecido tras el derrumbe de un edificio en la ciudad de La Guaira.

El menor estaba junto a un tío cuando colapsó la estructura y, desde entonces, los equipos de rescate trabajan entre los escombros mientras su familia mantiene la esperanza de encontrarlo con vida. Su padre aseguró que no perdieron las esperanzas y reveló que creen que el niño incluso habría intentado comunicarse días atrás.

Sobrevivientes ayudan a rescatistas a retirar escombros

C5N viajó a Venezuela para realizar una cobertura integral de la tragedia que provocó el doble terremoto registrado el miércoles de la semanas pasada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

terremotos en venezuela: el feroz cruce entre diosdado cabello y un rescatista de estados unidos

Terremotos en Venezuela: el feroz cruce entre Diosdado Cabello y un rescatista de Estados Unidos

play

"No tengo palabras": el dolor del padre del niño argentino desaparecido tras los terremotos en Venezuela