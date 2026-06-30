El Gobierno oficializó la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni

El saliente titular de la cartera del Interior asumirá la coordinación de los ministros en una reestructuración que también incluyó movimientos en el área de Comunicación.

El Gobierno oficializó la salida de Manuel Adorni como jefe de Gabinete y designó en su reemplazo a Diego Santilli , quien dejó su cargo al frente de la cartera del Interior para asumir la coordinación de los ministros.

La medida se implementó a través del Decreto 548/2026 , publicado este martes en el Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei y el canciller, Pablo Quirno .

Santilli jura este martes a las 17:30 en la Casa Rosada , en una ceremonia encabezada por Milei , quien suspendió su viaje a Paraguay para participar de la cumbre del Mercosur.

Tras largas idas y vueltas, Adorni renunció el sábado , acorralado por las múltiples denuncias por enriquecimiento ilícito y el mar de dudas en torno a su patrimonio.

En tanto, a través del Decreto 551/2026 se aceptó la renuncia a partir del 25 de junio de 2026 de Javier Lanari al cargo de Secretario de Comunicación y Prensa de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Se designó en su reemplazo a Fabián Horacio Fernández .

Los desafíos de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete

La jura marcará el inicio de otra etapa en el Gobierno, que intentará dejar atrás el escándalo de Adorni mediante la asunción de Santilli. Por lo pronto, se espera que el flamante ministro coordinador y el jefe de Gabinete saliente se reúnan previo a la ceremonia para afinar la transición de las gestiones.

El exvicejefe de Gobierno porteño viene de ocupar una posición clave como ministro del Interior ya que era uno de los principales vías de diálogo entre la administración de La Libertad Avanza y los gobernadores por su perfil negociador. En este marco, se reunió con varios gobernantes para buscar apoyo en las reformas impulsadas por el Ejecutivo en el Congreso.

Diego Santilli es el cuarto jefe de Gabinete de Javier Milei. AmCham Summit

El flamante funcionario tendrá la misión de coordinar las distintas áreas del Ejecutivo y mejorar la articulación con gobernadores, legisladores y sectores aliados para impulsar la agenda parlamentaria del oficialismo.

Entre los principales desafíos que enfrentará se encuentran la coordinación del Gabinete, el fortalecimiento del vínculo con el Congreso, la continuidad de las reformas impulsadas por el Gobierno y la recomposición política tras la salida de Adorni.

Diego Santilli, tras ser designado jefe de Gabinete: "El liderazgo es de Milei, yo quiero que reelija"

El flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, dio su primera entrevista luego de ser confirmado en el cargo tras la renuncia de Manuel Adorni, quien dejó el Gobierno el sábado en medio de denuncias por presunto enriquecimiento ilícito. En ese marco, el funcionario respaldó con firmeza la gestión de Javier Milei, destacó el rumbo económico y aseguró que el objetivo será dar continuidad a las reformas impulsadas por la administración libertaria.

Santilli reveló que el domingo mantuvo una extensa reunión con Javier Milei y Karina Milei, quienes le comunicaron oficialmente su designación. "Ayer tuve una larga reunión con Milei y con Karina. Me comunicaron el nombramiento anoche a las 19.15", contó en radio La Red. También señaló que ya comenzó a trabajar en la nueva función y adelantó que tiene previstas reuniones con representantes del sector energético para avanzar con la agenda de reformas.

Los hermanos Milei junto a los dos últimos jefes de Gabinete. Redes sociales

Durante la entrevista, sostuvo que "lo importante es que hay un presidente con una visión y una convicción única" y afirmó que Milei "está tomando las medidas que no se tomaron en 100 años en nuestro país". Además, remarcó que "el cambio comenzó fuertemente" y destacó que "hoy tenés 12 de los 16 sectores de la economía creciendo", aunque reconoció que "falta" y que será necesario profundizar las transformaciones.

El flamante funcionario también destacó los indicadores económicos de los últimos meses. "La agenda económica viene dando números muy positivos. Baja la inflación en abril y mayo, junio viene en la misma tendencia. Los salarios le ganan a la inflación, bajan el riesgo país y las tasas, y crecen las inversiones en Argentina", enumeró. En ese sentido, elogió especialmente al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien calificó como "brillante" y "un monstruo".

Respecto de la salida de Manuel Adorni, Santilli aseguró que trabajaron juntos "hasta el último día" y explicó que el ahora exjefe de Gabinete atravesaba una situación personal muy difícil. "Cada día que tuve un tema con una provincia, Manuel siempre estuvo acompañando y ayudando a destrabar problemas, pero anímicamente estaba destruido en materia familiar", expresó. Por eso, sostuvo que "la transición tiene que ser ordenada y responsable".