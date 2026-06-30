Julio llega con nuevos aumentos: todos los rubros y servicios suben desde este miércoles

A partir de este 1° de julio se aplicarán nuevos aumentos en distintos servicios y prestaciones que impactarán en el presupuesto de los hogares. Los ajustes alcanzarán a las cuotas de las prepagas, el transporte público, los servicios de luz, gas y agua, además de peajes, alquileres y colegios privados, entre otros rubros.
Gran parte de las actualizaciones se aplican mediante fórmulas de indexación vinculadas a la inflación, que en mayo fue del 2,1%, según el INDEC.
Prepagas: los aumentos en julio
Las empresas de medicina prepaga aplicarán incrementos de hasta 2,9% en las cuotas de julio.
- Swiss Medical: 2,1%
- OSDE: 2,1%
- Sancor Salud: 2,1%
- Avalian: 2,1%
- Accord Salud: 2,1%
- Omint: hasta 2,9%, según el plan contratado.
En algunos casos también se actualizarán los valores de los copagos.
Transporte: las nuevas tarifas de julio
Los colectivos de jurisdicción porteña y bonaerense, el subte y los peajes de la Ciudad aumentarán 4,1%.
Colectivos en CABA (SUBE registrada):
- Hasta 3 km: $820,60
- De 3 a 6 km: $911,42
- De 6 a 12 km: $981,83
- De 12 a 27 km: $1.052,34
Colectivos en la Provincia de Buenos Aires (SUBE registrada):
- Hasta 3 km: $1.059,28
- De 3 a 6 km: $1.189,39
- De 6 a 12 km: $1.321,55
- De 12 a 27 km: $1.585,89
- Más de 27 km: $1.864,45
Subte
- Con SUBE registrada: $1.621
- Sin SUBE registrada: $2.541
- Tarifa social: $567
- Tarifa estudiantil: $226
Trenes del AMBA
Los boletos aumentarán 8,6%.
- Primera sección (hasta 12 km): $380
- Segunda sección (12 a 24 km): $530
- Tercera sección (más de 24 km): $660
- Pago en efectivo: $1.400
Combustibles
Las petroleras analizarán si modifican los precios de la nafta y el gasoil durante julio. La decisión dependerá de la evolución del precio internacional del petróleo y de la actualización de los impuestos a los combustibles prevista para este mes. Por el momento, no hay un aumento confirmado.
Alquileres: actualización de los montos
Las actualizaciones dependerán de la modalidad prevista en cada contrato.
Índices previstos para julio:
- Ajuste trimestral (IPC): 8,1%
- Ajuste cuatrimestral (IPC): 11%
- Ajuste semestral (IPC): 16,7%
- Ajuste anual por ICL: 31,54%
Colegios privados
Las cuotas de los establecimientos con aporte estatal volverán a aumentar en julio, aunque los porcentajes definitivos todavía no fueron oficializados por las autoridades de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.
Servicios
Luz
Las facturas de Edenor y Edesur correspondientes al consumo de junio, que se abonarán en julio, tendrán un incremento promedio del 1,5% para los usuarios del AMBA.
Gas
El ENARGAS publicará los nuevos cuadros tarifarios en los próximos días. Mientras tanto, se estima que las facturas registrarán un aumento promedio del 2,81%. Continuará vigente el esquema de subsidios focalizados para los usuarios alcanzados.
Agua
Las tarifas de AySA aumentarán 3% para los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. La empresa mantendrá los beneficios de tarifa social.
Peajes
Las autopistas porteñas también ajustarán sus tarifas 4,1%.
Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno
- Horario normal: $4.613,65
- Hora pico: $6.538,29
Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero
- Horario normal: $1.922,15
- Hora pico: $2.718,21
Paseo del Bajo
- Vehículos livianos y motos: $10.208,25
VTV
Los valores de la Verificación Técnica Vehicular también continúan actualizados.
Provincia de Buenos Aires
- Autos de hasta 2.500 kg: $97.057,65
- Vehículos pesados: alrededor de $174.600
- Motos: desde $38.801, según cilindrada.
Ciudad de Buenos Aires
- Autos: $96.968
- Motos: $36.459