30 de junio de 2026 Inicio
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Julio llega con nuevos aumentos: todos los rubros y servicios suben desde este miércoles

Prepagas, transporte, energía, agua, peajes y otros servicios tendrán nuevas actualizaciones desde el 1° de julio.

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Julio llega con nuevos aumentos: todos los rubros y servicios suben desde este miércoles

Julio llega con nuevos aumentos: todos los rubros y servicios suben desde este miércoles

A partir de este 1° de julio se aplicarán nuevos aumentos en distintos servicios y prestaciones que impactarán en el presupuesto de los hogares. Los ajustes alcanzarán a las cuotas de las prepagas, el transporte público, los servicios de luz, gas y agua, además de peajes, alquileres y colegios privados, entre otros rubros.

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Gran parte de las actualizaciones se aplican mediante fórmulas de indexación vinculadas a la inflación, que en mayo fue del 2,1%, según el INDEC.

Prepagas: los aumentos en julio

Las empresas de medicina prepaga aplicarán incrementos de hasta 2,9% en las cuotas de julio.

Aumentos confirmados:

  • Swiss Medical: 2,1%
  • OSDE: 2,1%
  • Sancor Salud: 2,1%
  • Avalian: 2,1%
  • Accord Salud: 2,1%
  • Omint: hasta 2,9%, según el plan contratado.

En algunos casos también se actualizarán los valores de los copagos.

Transporte: las nuevas tarifas de julio

Los colectivos de jurisdicción porteña y bonaerense, el subte y los peajes de la Ciudad aumentarán 4,1%.

Colectivos en CABA (SUBE registrada):

  • Hasta 3 km: $820,60
  • De 3 a 6 km: $911,42
  • De 6 a 12 km: $981,83
  • De 12 a 27 km: $1.052,34

Colectivos en la Provincia de Buenos Aires (SUBE registrada):

  • Hasta 3 km: $1.059,28
  • De 3 a 6 km: $1.189,39
  • De 6 a 12 km: $1.321,55
  • De 12 a 27 km: $1.585,89
  • Más de 27 km: $1.864,45

Subte

  • Con SUBE registrada: $1.621
  • Sin SUBE registrada: $2.541
  • Tarifa social: $567
  • Tarifa estudiantil: $226

Trenes del AMBA

Los boletos aumentarán 8,6%.

  • Primera sección (hasta 12 km): $380
  • Segunda sección (12 a 24 km): $530
  • Tercera sección (más de 24 km): $660
  • Pago en efectivo: $1.400

Combustibles

Las petroleras analizarán si modifican los precios de la nafta y el gasoil durante julio. La decisión dependerá de la evolución del precio internacional del petróleo y de la actualización de los impuestos a los combustibles prevista para este mes. Por el momento, no hay un aumento confirmado.

Alquileres: actualización de los montos

Las actualizaciones dependerán de la modalidad prevista en cada contrato.

Índices previstos para julio:

  • Ajuste trimestral (IPC): 8,1%
  • Ajuste cuatrimestral (IPC): 11%
  • Ajuste semestral (IPC): 16,7%
  • Ajuste anual por ICL: 31,54%

Colegios privados

Las cuotas de los establecimientos con aporte estatal volverán a aumentar en julio, aunque los porcentajes definitivos todavía no fueron oficializados por las autoridades de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

Servicios

Luz

Las facturas de Edenor y Edesur correspondientes al consumo de junio, que se abonarán en julio, tendrán un incremento promedio del 1,5% para los usuarios del AMBA.

Gas

El ENARGAS publicará los nuevos cuadros tarifarios en los próximos días. Mientras tanto, se estima que las facturas registrarán un aumento promedio del 2,81%. Continuará vigente el esquema de subsidios focalizados para los usuarios alcanzados.

Agua

Las tarifas de AySA aumentarán 3% para los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. La empresa mantendrá los beneficios de tarifa social.

Peajes

Las autopistas porteñas también ajustarán sus tarifas 4,1%.

Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno

  • Horario normal: $4.613,65
  • Hora pico: $6.538,29

Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero

  • Horario normal: $1.922,15
  • Hora pico: $2.718,21

Paseo del Bajo

  • Vehículos livianos y motos: $10.208,25

VTV

Los valores de la Verificación Técnica Vehicular también continúan actualizados.

Provincia de Buenos Aires

  • Autos de hasta 2.500 kg: $97.057,65
  • Vehículos pesados: alrededor de $174.600
  • Motos: desde $38.801, según cilindrada.

Ciudad de Buenos Aires

  • Autos: $96.968
  • Motos: $36.459

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