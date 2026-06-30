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Se supo de qué murió la actriz que protagonizó "La llamada"

El informe forense reveló un cuadro de salud complejo que la actriz arrastraba desde hacía años. Su legado en el cine y la animación quedó en la historia por papeles que fueron importantes para toda una generación.

Falleció el 16 de junio en un hospital de Los Ángeles.

Falleció el 16 de junio en un hospital de Los Ángeles.

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Las autoridades médicas forenses de Los Ángeles difundieron el informe que reveló la causa de muerte de Daveigh Chase, la actriz que interpretó a Samara Morgan en La llamada. Según el documento firmado por la médica Martina Kennedy, la causa del fallecimiento fue el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), acompañado por otras afecciones que complicaron de manera severa su estado de salud general.

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El informe también detalló que la actriz, de 35 años, presentaba un consumo crónico de múltiples sustancias, una condición que, según los especialistas forenses, agravó todavía más el cuadro de salud que ya venía deteriorándose desde hacía años. Chase falleció el 16 de junio en un hospital de Los Ángeles, donde había sido internada por un severo cuadro de desnutrición.

La difusión de este informe oficial aportó precisiones sobre las circunstancias reales de su muerte, ya que previamente había circulado otra versión que indicaba que la actriz había sido internada por desnutrición y que posteriormente desarrolló meningitis, una infección en la sangre que derivó en sepsis y el colapso de sus órganos. Esa información había sido atribuida a su pareja y a publicaciones periodísticas anteriores al reporte forense oficial.

Quién era Daveigh Chase, actriz de La Llamada

Daveigh Elizabeth Chase-Schwallier nació en Las Vegas, Nevada, el 24 de julio de 1990 y comenzó su carrera artística desde muy pequeña. Saltó a la fama como actriz infantil al interpretar a Samantha Darko en la película Donnie Darko en 2001, papel que le abrió las puertas a una carrera que rápidamente la ubicó como una de las jóvenes promesas de Hollywood.

En 2002 alcanzó reconocimiento internacional al prestar su voz a Lilo en la película animada Lilo & Stitch, personaje que volvió a interpretar en la serie derivada y en distintas producciones posteriores del universo. Ese mismo año participó en el doblaje al inglés de El viaje de Chihiro, donde dio voz a la protagonista Chihiro Ogino, y también protagonizó La llamada, adaptación estadounidense de la película japonesa Ringu, interpretando a Samara Morgan cuando apenas tenía 12 años, en lo que se convirtió en uno de los mayores éxitos de su carrera.

Más adelante integró el elenco de la serie Big Love, donde dio vida a Rhonda Volmer entre 2006 y 2011, y en 2009 retomó su personaje de Donnie Darko al protagonizar la secuela S. Darko: Un cuento de Donnie Darko. Luego de participar en la película independiente Jack Goes Home en 2016, Chase se alejó definitivamente de la actuación antes de cumplir los 30 años.

Según trascendió, luego de dejar Hollywood la actriz atravesó una etapa personal muy difícil marcada por el consumo de sustancias, el distanciamiento de su familia y varios años en situación de calle en el barrio de Skid Row, en Los Ángeles, un período que coincidió con un prolongado alejamiento de la vida pública.

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