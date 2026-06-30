Video: la escena de Lionel Messi en Spiderman con Tom Holland El capitán de la Selección argentina tiene una breve aparición en Brand New Day, la cuarta entrega del superhéroe. Agregar C5N en









La película de Spiderman llegará a los cines el 31 de julio.

No es la primera vez que Lionel Messi muestra su faceta como actor, pero ahora sorprendió a todos en convertirse protagonista del adelanto de la cuarta entrega de Spiderman, junto Tom Holland.

El film, Spider-Man: Brand New Day, se estrenará el próximo 31 de julio en Argentina. El spot comienza con el actor hablando por teléfono, sentado en un local, y repentinamente se abre la puerta del lugar: Holland se da vuelta para ver de quién se trata y queda completamente sorprendido al ver la figura del argentino.

Lionel entra con el teléfono en mano y hace una pregunta al empleado mostrando su celular como buscando a alguien. Al intentar levantarse, el británico se trastabilla y cae a los pies del futbolista y le pregunta: “¿Sos Messi?”.

Después de repetir varias veces “sí” y confirmarle que estaba buscando a Spiderman, Holland le dice que espere un segundo y aparece vestido como el Hombre Araña, quien le dice algo que el rosarino no logra entender y la escena continúa con ambos volando por Nueva York columpiándose por la ciudad, al estilo del superhéroe.

Who’s got next?#SpiderManBrandNewDay is in theatres July 31. Get tickets now. https://t.co/Gm9mNYmuub pic.twitter.com/uiQOtcBElX — Spider-Man Movie (@SpiderManMovie) June 30, 2026 Messi protagonista del spot del Mundial 2026 junto a Bad Bunny y Timothée Chalamet El sorpresivo cruce de Lionel Messi y Tom Holland no es la primera vez que el rosarina tiene una actuación cinematográfica. En la antesala de lo que será el Mundial 2026, se lanzó el cortometraje completo de Adidas con la presencia del campeón del mundo, Bad Bunny y el actor de Hollywood, Timothée Chalamet donde buscan revalorizar el fútbol callejero como semillero de creatividad, pasión y talento.

En el spot que tuvo un pequeño adelanto este miércoles, se puede el resultado completo de una pieza que mezcla estética urbana de los años 90, cultura urbana, nostalgia y fútbol de élite, conectando tres generaciones amantes del fútbol. La publicidad que dura 5 minutos y fue titulado “Donde hay un lanzamiento, hay una leyenda”, cuenta la historia de Chalamet en la búsqueda de un equipo capaz de enfrentarse a un misterioso trío invencible del fútbol callejero. En ese recorrido aparecen las figuras de Jude Bellingham, Lamine Yamal y la estadounidense Trinity Rodman, quienes forman parte del equipo que intentará desafiar a un equipo de “tres chicos de los que nunca has oído hablar. Todavía”, a quien el actor de Hollywood había presentado como Isaak, Ruthie y Clive.