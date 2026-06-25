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25 de junio de 2026 Inicio

Video: un policía de Estados Unidos se sumó a cantar y saltar con la hinchada argentina

El oficial aceptó la invitación de un grupo de fanáticos en la previa del partido entre la Selección y Austria. Aclaró que solo disponía de dos minutos por cuestiones laborales, pero terminó como uno de los protagonistas de la jornada.

Por
Brandon

Brandon, el policía estadounidense que se sumó al banderazo argentino. 

X: @Trumperizar

La pasión de la hinchada argentina volvió a regalar una escena viral durante el Mundial 2026, esta vez en la ciudad de Dallas, donde un policía estadounidense decidió mezclarse entre los fanáticos que esperaban el partido frente a Austria y se sumó a cantar los clásicos de la Albiceleste junto a ellos en medio de los bombos, en un video que recorrió rápidamente las redes sociales.

Argentina garantizó su clasificación a 16avos del Mundial 2026 tras ganarle a Austria en la segunda fecha.
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Todo comenzó cuando un simpatizante invitó al agente, identificado como Brandon, a vivir por un momento el clima que generaban los argentinos, propuesta que el oficial aceptó con una única condición antes de meterse entre las banderas y camisetas albicelestes.

"Solo dos minutos", respondió el policía entre sonrisas para dejar en claro que debía regresar a cumplir con sus funciones, aunque ese breve lapso alcanzó para abrazarse con los hinchas, saltar al ritmo de los tradicionales temas dedicados a la Selección y despertar una ovación de quienes presenciaban la escena.

Las imágenes no tardaron en multiplicarse en X, Instagram y TikTok, donde miles de usuarios destacaron la predisposición del oficial para compartir el momento con los argentinos, además de remarcar el clima festivo que acompañó la previa del encuentro correspondiente al Mundial que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

No es la primera vez que la hinchada argentina protagoniza una situación de este tipo en una Copa del Mundo, ya que su colorido y los tradicionales banderazos suelen captar la atención de turistas, voluntarios y hasta integrantes de las fuerzas de seguridad en cada ciudad que visita la Scaloneta.

El hincha de Turquía que se hizo viral en el Mundial 2026 por su intimidante aspecto

Udi Neco se transformó en uno de los personajes más llamativos del Mundial 2026 después de que las cámaras lo enfocaran durante el partido entre Turquía y Australia en el BC Place de Vancouver, donde su rostro pintado completamente de negro, junto con el cabello, los ojos y la barba blancos, despertó una enorme repercusión en las redes sociales.

Su verdadero nombre es Necdet Ölçerman y desde hace años acompaña a la selección de Turquía y al Besiktas con la misma caracterización, inspirada en la figura del "Toro Negro", un símbolo asociado a la fuerza y la resistencia, mientras que el apodo Udi Neco combina un instrumento tradicional turco con una abreviatura de su nombre.

Udi Neco, el hincha turco más famoso.

Udi Neco, el hincha turco más famoso.

Fuera del ambiente futbolero, Ölçerman desarrolla su actividad como joyero y, de acuerdo con distintos medios de Turquía, también integró la Gendarmería Nacional de ese país, aunque su reconocimiento internacional llegó gracias a la pasión que demuestra en cada partido, incluso después de la eliminación de su selección en la fase de grupos.

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