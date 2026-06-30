La producción de petróleo llegó a un nuevo récord histórico El sector superó en mayo los 900 mil barriles diarios, lo que implica un crecimiento interanual del 19,6%. La participación de Vaca Muerta fue del 69%. Por Agregar C5N en









La participación de Vaca Muerta en la producción récord de petróleo de mayo fue del 69%.

La producción nacional de petróleo alcanzó un nuevo récord histórico en mayo: 903,7 mil barriles diarios, lo que implica un crecimiento del 19,6% interanual. La participación de Vaca Muerta fue del 69%.

En tanto, el gas alcanzó los 156,6 millones de metros cúbicos diarios, con un crecimiento mensual del 11,4% e interanual del 6%.

Según un informe de la Gerencia de Inteligencia Comercial de PromArgentina, basado en estadísticas oficiales, el intercambio bilateral con Estados Unidos totalizó u$s1.383 millones en el quinto mes del año, con un saldo positivo para el país de u$s373 millones.

El crecimiento estuvo explicado principalmente por el salto de las ventas externas argentinas, que alcanzaron los u$s878 millones, un incremento del 76% interanual. Entre los sectores que más aportaron se destacaron el petróleo crudo, con exportaciones por u$s367 millones (+86% interanual).