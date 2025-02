Insólito: el país de Europa en el que las personas llevan tablas de planchar por la calle

El hombre grabó a jóvenes solos, en pareja, en grupo e incluso en bicicleta que, además de las típicas bolsas y mochilas, llevaban la tradicional tabla de planchar plegable debajo del brazo. La curiosidad hizo que los siguiera para averiguar a dónde iban, y la respuesta lo sorprendió.

Por qué los belgas llevan tablas de planchar por la calle

Sobre el final de su video, Kuehler mostró que los jóvenes belgas llevan las tablas de planchar a los eventos, reuniones y juntadas que organizan al aire libre, en distintos parques y plazas, para usarlas como mesas o barras improvisadas donde apoyan la bebida y la comida. "¡Son muy inteligentes aquí!", destacó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ron Kuhler (@ronkuehler)

Las tablas de planchar tienen la ventaja de ser livianas, económicas y fáciles de transportar. Además, a diferencia de las mesas plegables, que son menos comunes, suele haber una en la mayoría de las casas y pueden ajustarse a diferentes alturas. El video sumó miles de reproducciones y comentarios de personas sorprendidas por la originalidad de la idea.

"También hay mesas plegables pero, por supuesto, la tabla de planchar tiene más estilo"; "Me estaba preguntando desde cuándo nuestra generación está planchando de nuevo"; "¿Por qué no se me ocurrió esta mega idea antes?"; "¡Muy buena idea! Los belgas otra vez, primero las papas fritas y ahora esto"; "Vivo en la ciudad equivocada", fueron algunas de las reacciones.