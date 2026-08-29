29 de agosto de 2026 Inicio
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Un nuevo ataque de Rusia con drones en Ucrania dejó 27 muertos

La ofensiva fue dirigida sobre un almacén pero alcanzó casas particulares y un hogar para personas mayores. El presidente ucraniano Volodimir Zelenski aseguró que más de 300 personas fueron evacuadas y remarcó que "Kiev está bajo un ataque prácticamente ininterrumpido de drones" en las últimas semanas.

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Cientos de familias fueron evacuadas y se reportaron 27 muertos. 

Cientos de familias fueron evacuadas y se reportaron 27 muertos. 

REUTERS/Alina Smutko.

Rusia atacó un almacén cerca de la capital de Ucrania con drones que dejó 27 muertos. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski aseguró que más de 300 personas fueron evacuadas y que "Kiev está bajo un ataque prácticamente ininterrumpido de drones" en las últimas semanas.

Juan Pablo Díaz con el uniforme del ejército ruso. 
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El presidente de Ucrania informó sobre las consecuencias de un ataque ruso con drones ocurrido durante la noche y señaló que las labores de emergencia comenzaron en la aldea de Myla, cerca de Kyiv. Según explicó, se instalaron centros de coordinación para asistir a la población y se desplegaron los servicios de emergencia había "más de 300 personas involucrada" en las tareas de respuesta.

De acuerdo con su relato, un almacén fue alcanzado y posteriormente se produjo una detonación. El mandatario indicó que el incidente provocó daños importantes en la infraestructura cercana, incluidos edificios residenciales y un hogar destinado a personas mayores y personas con discapacidades. Hasta el momento al que hace referencia el comunicado, afirmó que "se han reportado 27 personas fallecidas".

Entre las víctimas, el presidente mencionó a Taras Didych, jefe de la comunidad de Dmytrivka, quien, según su versión, murió mientras intentaba rescatar a otras personas. También informó que decenas de personas resultaron heridas y que "más de 370 personas ya han sido evacuadas", mientras las operaciones de evacuación continuaban.

Además de describir las consecuencias humanas y materiales, el presidente planteó una cuestión de responsabilidad interna relacionada con el almacenamiento de municiones. Afirmó que "quienes permitieron que esto ocurriera deben rendir cuentas por sus decisiones".

Asimismo, explicó que investigadores de la Policía Nacional y del Servicio de Seguridad de Ucrania habían iniciado una investigación previa al juicio y procedimientos penales por presunta negligencia oficial. Según sostuvo, existen normas que prohíben almacenar municiones cerca de viviendas u otras zonas residenciales y aseguró que "se sacarán conclusiones apropiadas".

Captura video.

Captura video.

Otros ataques rusos en Ucrania durante a noche

Según informó Zelenski, durante la noche se produjeron ataques en las regiones de Odesa, Dnipro, Kyiv, Zaporizhzhia, Sumy, Jersón, Járkiv, Mikolaiv, Donetsk y Cherníhiv. Afirmó que participaron más de 260 drones de ataque, además de drones Banderol, y describió la situación en Kyiv como un ataque “prácticamente ininterrumpido” mediante drones propulsados por chorro.

Finalmente, el mandatario utilizó el episodio para insistir en la necesidad de apoyo internacional para la defensa de Ucrania. En concreto, sostuvo que “Ucrania no puede ser dejada sola para encontrar soluciones para defenderse contra tales ataques” y expresó su agradecimiento a los países y actores que, según indicó, están contribuyendo mediante nuevos paquetes de apoyo y medidas de sanciones contra Rusia.

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