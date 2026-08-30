Se hundió un barco con 270 pasajeros en Chipre: al menos 8 muertos y 17 desaparecidos El buque Express naufragó poco después de zarpar. En redes sociales se compartieron varios videos donde se ven a los tripulantes pedir ayuda subidos sobre las partes que no llegaba el agua. En el lugar se estableció un gran operativo a contrarreloj para salvar las casi 300 vidas. Por Agregar C5N en









Impactántes imágenes desde el mar. Captura video en redes.

Un barco se hundió con 270 pasajeros a bordo en las costas de Chipre a dos kilómetros del puerto. Las autoridades confirmaron hasta el momento que el número de muertos aumentó a 8 minetras que 17 tripulantes permanecen desaparecidos. En redes sociales se compartieron varios videos donde se puede ver la magnitud del desastre.

El buque Express había zarpado desde las costas del norte de la isla de Chipre, en Kirenia, controlada por la República Turca del Norte de Chipre.

#Video | Despliegan operativo de rescate tras el vuelco de una balsa con 279 pasajeros en el Norte de Chipre



Equipos de emergencia adelantan una operación de rescate a 2,5 kilómetros de la ciudad de Girne, en la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, tras el… pic.twitter.com/U2bLDkYL4C — Alma Plus Tv (@almaplustv) August 30, 2026 Ünal Üstel, el primer ministro, informó que movilizó "todos los medios disponibles" para el rescate de los pasajeros, pero no confirmó si había muertos.

En esa línea, el alcalde de Kirenia remarcó que "la situación es muy grave" y hasta el momento lograron rescatar a 159 pasajeros del mar Mediterráneo.

"El buque de pasajeros y carga Diana, perteneciente a Filo Maritime, se hundió frente a la playa Diana. A bordo hay un total de 270 personas, entre pasajeros y tripulación", confirmaron las autoridades en redes sociales.