Continúan los incendios en España: el fuego está descontrolado y hay más de 5 mil evacuados

Las llamas quemaron casi 115 mil hectáreas y más de 11 autopistas se encuentran cortadas desde el jueves por la tarde. La Guardia Civil detuvo a un hombre como presunto responsable.

El incendio en España obligó a evacuar a más de 5 mil personas

El incendio en España obligó a evacuar a más de 5 mil personas,

Los incendios en España continúan ante una ola de incendios forestales y hay más de 115 mil hectáreas quemadas y más de 5.000 personas fueron evacuadas, mientras la tensión crece tanto en zonas rurales como urbanas. Esto se extiende al sur de Europa.

Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), actualmente, se mantienen activos 38 incendios en distintas regiones del país, desde Asturias y Galicia hasta la Comunidad Valenciana. La situación es especialmente crítica en Ourense y Zamora, las provincias más afectadas por esta ola de fuegos. El incendio declarado en A Mezquita (Ourense), que se extendió hasta Sanabria (Zamora), obligó a evacuar a 1.700 personas y continúa fuera de control.

En Zamora, la situación comienza a mejorar en zonas como Molezuelas de la Carballeda y Puercas, donde los incendios han sido considerados “prácticamente controlados” tras una noche favorable. Sin embargo, el de Molezuelas podría convertirse en uno de los más devastadores, con más de 30.000 hectáreas quemadas.

Las llamas hicieron que haya 11 autopistas, incluyendo una vía nacional, cortadas y se interrumpió el servicio ferroviario entre Madrid y Galicia desde la tarde del jueves.

El fuego dejó a tres brigadistas con quemaduras graves, quienes permanecen hospitalizados en A Coruña. Al detenido se le imputan dos delitos de incendio forestal por imprudencia grave y tres de lesiones graves por las heridas sufridas por los trabajadores.

