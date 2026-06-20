Impresionante incendio en un hotel de lujo de República Dominicana: un muerto y 1.700 evacuados

La víctima fatal fue una turista italiana de 46 años. En tanto, tres personas fueron trasladadas a centros médicos y otras seis fueron atendidas en el lugar.

Una turista italiana falleció y cerca de 1.700 turistas debieron ser evacuados de urgencia debido a un voraz incendio que consumió gran parte de las instalaciones de un hotel en el reconocido complejo turístico de la playa de Bayahíbe, en República Dominicana.

La víctima fatal fue identificada como Francesca Valentino, de 46 años, quien perdió la vida en el complejo Viva Wyndham Dominicus Beach, según detalló en un comunicado oficial el servicio de emergencias de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH).

Asimismo, el organismo reportó que tres personas debieron ser trasladadas de inmediato a centros médicos cercanos, mientras que otras seis recibieron asistencia médica en el lugar del hecho . Entre los afectados se encuentran tanto huéspedes como personal de asistencia y de emergencia.

De acuerdo con las primeras observaciones del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) del país, el fuego se propagó de forma extremadamente veloz debido a la naturaleza altamente inflamable de los materiales de la estructura , principalmente los techos construidos con palma y paja, combinados con las fuertes condiciones del viento registradas en la costa caribeña en ese momento.

Imágenes y videos difundidos por medios locales y testigos mostraron densas y oscuras columnas de humo negro elevándose sobre la costa , mientras las llamas devoraban por completo las edificaciones.

WATCH: Massive fire engulfs Wyndham’s Viva Dominicus Beach resort in the Dominican Republic; casualties unknown.



Dozens of hotel guests were forced to flee onto the beach. pic.twitter.com/JiemCUSx24 — Noteworthy News (@newsnoteworthy) June 19, 2026

Si bien el incendio ya fue controlado y las causas precisas están bajo investigación judicial, los huéspedes damnificados fueron reubicados en complejos hoteleros cercanos. Afortunadamente, el Viva Wyndham Dominicus Palace, establecimiento colindante de la misma firma, no registró daños en su estructura.

El dramático relato de los argentinos hospedados en el hotel que se incendió en República Dominicana

El complejo hotelero albergaba a una gran cantidad de turistas internacionales, entre ellos numerosos contingentes de ciudadanos argentinos que vivieron momentos de extrema desesperación y desconcierto ante la velocidad con la que avanzaba el fuego.

"Estábamos en una terraza y vimos cómo empezó todo el fuego. Fue en la parte de la recepción donde se hace el check-in. Estaban colocando unas membranas en el techo. Dicen que estaban soldando, saltó una chispa y vimos que se empezó a prender fuego. Prendió ahí nomás, el fuego arrasó todo porque acá los techos son todos de paja y con el viento fue peor", contó una turista cordobesa a El Doce.

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La joven cordobesa relató además la desesperante huida para salvar sus pertenencias esenciales en medio del siniestro: "Literal corrimos por nuestras vidas. Salimos corriendo a la habitación y alcanzamos a sacar los pasaportes y nuestras valijas. Hay personas que perdieron todas sus cosas y sus documentos"

Otra turista de la provincia de Córdoba, quien se encontraba disfrutando de la playa en el instante en que se desató el incidente, describió los caóticos momentos de la evacuación obligatoria: "Nosotros estábamos en el mar y empezamos a ver el humo. La gente empezó a los gritos a irse y a decir que nos fuéramos porque decían que todo podía explotar". La testigo lamentó las pérdidas materiales masivas y la incertidumbre que rodea a los viajeros: "Se quemó casi todo. Casi todos los argentinos teníamos los pasaportes en las habitaciones y ahora nos preocupa muchísimo el tema de no saber cómo volver".

"Yo estaba desayunando en el buffet y cuando salgo veo que toda la gente está mirando para un lado. Al principio no entendíamos nada y después vimos el humo. Veinte minutos después el buffet ya no existía, había quedado completamente quemado. Igual que otro buffet y el anfiteatro, que se incendió con todo el techo de paja. Al principio fue una cosa dantesca... las columnas de humo y fuego, la piel de gallina, una auténtica pesadilla. Ahí nos dimos cuenta de que no daba para quedarse y salimos rajando", contó Ignacio, otro turista cordobés.