El video de Fernando Gago cuando sintió molestias en el pecho: cómo está de salud El director técnico de Universidad de Chile fue internado tras un cuadro cardíaco y en la conferencia de prensa mostró sus primeros gestos de dolor. Por Agregar C5N en









Gago sufrió un infarto.

El director técnico de Universidad de Chile, Fernando Gago, fue intervenido luego de sufrir un cuadro cardíaco apenas terminó el partido en el que le ganó a O’Higgins por la Liga de Primera. Luego de eso, se dio a conocer el video de la conferencia de prensa donde tuvo los primeros síntomas.

El exjugador de fútbol fue trasladado de urgencia a una clínica del sector oriente y los médicos lograron estabilizarlo. A sus 40 años, está siendo sometido a exámenes médicos especializados y no podrá asistir a las actividades habituales con el plantel.

Los periodistas de La Tercera informaron: “El estratega debió ser trasladado a un centro asistencial. Acusaba signos de problemas cardiovasculares. El entrenador fue operado y está bajo observación médica. De hecho, tuvo que ausentarse de los trabajos estudiantiles programados para esta jornada”.

Fernando Gago fue internado y se realizó una serie de exámenes cardiovasculares: en la conferencia tras el triunfo de Universidad de Chile ante O’Higgins ya evidenciaba molestias pic.twitter.com/xpmgOszFBF — Bolavip Chile (@Bolavipcl) June 19, 2026 En el video de la conferencia de prensa, se lo puede ver tomando agua y con signos de dolor. Gestos claros que demostraron que Gago tenía dolores y molestias. Finalmente, desde el club informaron que está bien.

Qué dice el comunicado oficial de la U de Chile sobre la salud de Fernando Gago Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy.

Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico. Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy.



Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico. pic.twitter.com/wv4RuIZtRj — Universidad de Chile (@udechile) June 19, 2026