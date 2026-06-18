Al estilo Bukele: Flávio Bolsonaro propone militares en la frontera, castración química y cárceles de máxima seguridad en Brasil El senador por Río de Janeiro y candidato a presidente lanzó un paquete de doce medidas extremas para combatir a las facciones narcotraficantes de Brasil. Por Agregar C5N en









Flávio Bolsonaro ya está en campaña para las elecciones del 4 de octubre.

El candidato a presidente de Brasil Flávio Bolsonaro presentó este jueves en São Paulo un plan de doce medidas de seguridad para aplicar en su país, con el objetivo de combatir frontalmente a las bandas narcotraficantes.

El senador expuso el proyecto 'Brasil sin Miedo', con promesas que ejecutará "apenas asuma" el poder. El anuncio representa una "pésima noticia" para facciones como el Primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho, según advirtió el dirigente.

Algumas coisas são inegociáveis: retomar o controle pleno do Estado sobre cada território, esmagar a atuação do crime organizado e garantir que a lei prevaleça é uma delas. Ou o Brasil é governado pela lei ou será refém para sempre! pic.twitter.com/i9psR7I6I9 — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) June 18, 2026 El líder político definió a la gestión del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva como "cobarde", "incompetente" o "cómplice" del crimen organizado. Ante esto, prometió duplicar "por lo menos" las inversiones federales en seguridad pública.

Una de las principales medidas consiste en declarar a estas bandas como organizaciones narcoterroristas. Esta política busca perseguir a los criminales con fuerza máxima y ahogar sus finanzas con inteligencia estatal. "Bandido armado con fusil en la mano será bandido abatido por las fuerzas de seguridad", sentenció.

El candidato planea castigos severos y controles fronterizos Inspirado en el modelo que impuso Nayib Bukele en El Salvador, el aspirante a la presidencia construirá cinco penales de máxima seguridad, concebidos como un "lugar de castigo" y no "de resocialización". Allí los detenidos vivirán aislados, sin celulares y con la obligación de "pagarse su estadía" con trabajo.