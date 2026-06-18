18 de junio de 2026 Inicio
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Al estilo Bukele: Flávio Bolsonaro propone militares en la frontera, castración química y cárceles de máxima seguridad en Brasil

El senador por Río de Janeiro y candidato a presidente lanzó un paquete de doce medidas extremas para combatir a las facciones narcotraficantes de Brasil.

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Flávio Bolsonaro ya está en campaña para las elecciones del 4 de octubre.

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El candidato a presidente de Brasil Flávio Bolsonaro presentó este jueves en São Paulo un plan de doce medidas de seguridad para aplicar en su país, con el objetivo de combatir frontalmente a las bandas narcotraficantes.

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El senador expuso el proyecto 'Brasil sin Miedo', con promesas que ejecutará "apenas asuma" el poder. El anuncio representa una "pésima noticia" para facciones como el Primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho, según advirtió el dirigente.

El líder político definió a la gestión del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva como "cobarde", "incompetente" o "cómplice" del crimen organizado. Ante esto, prometió duplicar "por lo menos" las inversiones federales en seguridad pública.

Una de las principales medidas consiste en declarar a estas bandas como organizaciones narcoterroristas. Esta política busca perseguir a los criminales con fuerza máxima y ahogar sus finanzas con inteligencia estatal. "Bandido armado con fusil en la mano será bandido abatido por las fuerzas de seguridad", sentenció.

El candidato planea castigos severos y controles fronterizos

Inspirado en el modelo que impuso Nayib Bukele en El Salvador, el aspirante a la presidencia construirá cinco penales de máxima seguridad, concebidos como un "lugar de castigo" y no "de resocialización". Allí los detenidos vivirán aislados, sin celulares y con la obligación de "pagarse su estadía" con trabajo.

La plataforma electoral incluye la creación de una fuerza de seguridad conjunta entre el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Este Sistema Nacional de Fronteras levantará un "paredón" físico y tecnológico para frenar las armas y drogas que "alimentan el engranaje" criminal.

El programa se completa con propuestas de extrema severidad penal. El dirigente usará su "fuerza como presidente" para implementar la castración química en violadores y reducirá la edad de imputabilidad a dieciséis años, con bajas hasta los catorce para delitos graves.

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