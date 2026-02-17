Terrorífico video: un hombre intentó secuestrar a una nena de un año y le fracturó el fémur La cámara de seguridad de un supermercado grabó el momento en que un sujeto agarra a una pequeña, que iba de la mano de su madre, con mucha violencia e intenta escapar. El accionar de los presentes frustró el intento de rapto y el hombre terminó detenido. Por + Seguir en







Un hombre intentó secuestrar a una niña de un año, de los brazos de su medre, en un supermercado en Bérgamo, Italia. Las terroríficas imágenes se viralizaron en redes sociales, donde se puede observar cómo el sujeto la agarra con mucha violencia y como consecuencia le fractura el fémur.

La cámara de seguridad de un supermercado en Italia captó el exacto momento en que una mujer se retira junto a su hija de un año, agarradas de la mano, cuando son sorprendidas por un hombre que -aparentemente intenta ingresar al local- pero agarra de forma violenta a la niña.

HEART-STOPPING MOMENTS: Terrifying security footage shows a man allegedly attempting to grab a one-year-old girl at a supermarket in northern Italy. Police say the suspect was arrested and charged. The child was taken to the hospital and suffered a fractured femur. pic.twitter.com/hNfpl1RSDC — Fox News (@FoxNews) February 17, 2026 El hombre, la toma con mucha fuerza, casi revoleándola por el aire y comienza a forcejear con la mujer, hasta que se pierden en el extremo izquierdo de la imagen. Inmediatamente una persona que salía del supermercado intenta ayudarla, al igual que otros testigos.

Según medios italianos, varios transúntes y autoridades lograron inmovilizar al hombre, quien terminó detenido. Los padres aseguraron para el Corriere della Sera que "más que un secuestro, pensamos que quería hacerle daño. Estamos muy conmocionados".