Terrorífico video: un hombre intentó secuestrar a una nena de un año y le fracturó el fémur

Un hombre intentó secuestrar a una niña de un año, de los brazos de su medre, en un supermercado en Bérgamo, Italia. Las terroríficas imágenes se viralizaron en redes sociales, donde se puede observar cómo el sujeto la agarra con mucha violencia y como consecuencia le fractura el fémur.
La cámara de seguridad de un supermercado en Italia captó el exacto momento en que una mujer se retira junto a su hija de un año, agarradas de la mano, cuando son sorprendidas por un hombre que -aparentemente intenta ingresar al local- pero agarra de forma violenta a la niña.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FoxNews/status/2023747705957437946&partner=&hide_thread=false
El hombre, la toma con mucha fuerza, casi revoleándola por el aire y comienza a forcejear con la mujer, hasta que se pierden en el extremo izquierdo de la imagen. Inmediatamente una persona que salía del supermercado intenta ayudarla, al igual que otros testigos.
Según medios italianos, varios transúntes y autoridades lograron inmovilizar al hombre, quien terminó detenido. Los padres aseguraron para el Corriere della Sera que "más que un secuestro, pensamos que quería hacerle daño. Estamos muy conmocionados".
A pesar de la fractura de fémur que sufrió la pequeña de un año, sus padres explicaron que ya recibió el alta y que "puedo decir que he tenido suerte a pesar de todo. La niña está bien". Las autoridades expresaron que el hombre fue arrestado por intento de secuestro, tiene 47 y es oriundo de Rumania.