Terrorífico video: un hombre intentó secuestrar a una nena de un año y le fracturó el fémur

La cámara de seguridad de un supermercado grabó el momento en que un sujeto agarra a una pequeña, que iba de la mano de su madre, con mucha violencia e intenta escapar. El accionar de los presentes frustró el intento de rapto y el hombre terminó detenido.

Terrorífico video: un hombre intentó secuestrar a una nena de un año y le fracturó el fémur

Un hombre intentó secuestrar a una niña de un año, de los brazos de su medre, en un supermercado en Bérgamo, Italia. Las terroríficas imágenes se viralizaron en redes sociales, donde se puede observar cómo el sujeto la agarra con mucha violencia y como consecuencia le fractura el fémur.

El agresor se quitó la vida.
La cámara de seguridad de un supermercado en Italia captó el exacto momento en que una mujer se retira junto a su hija de un año, agarradas de la mano, cuando son sorprendidas por un hombre que -aparentemente intenta ingresar al local- pero agarra de forma violenta a la niña.

El hombre, la toma con mucha fuerza, casi revoleándola por el aire y comienza a forcejear con la mujer, hasta que se pierden en el extremo izquierdo de la imagen. Inmediatamente una persona que salía del supermercado intenta ayudarla, al igual que otros testigos.

Según medios italianos, varios transúntes y autoridades lograron inmovilizar al hombre, quien terminó detenido. Los padres aseguraron para el Corriere della Sera que "más que un secuestro, pensamos que quería hacerle daño. Estamos muy conmocionados".

A pesar de la fractura de fémur que sufrió la pequeña de un año, sus padres explicaron que ya recibió el alta y que "puedo decir que he tenido suerte a pesar de todo. La niña está bien". Las autoridades expresaron que el hombre fue arrestado por intento de secuestro, tiene 47 y es oriundo de Rumania.

