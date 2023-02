Impactantes imágenes: sale a la luz el material inédito del Titanic que deslumbró a James Cameron

El instituto realizó una publicación en su página web oficial tras los 38 años desde que se descubrieron por primera vez los restos del RMS Titanic en el fondo del océano.

"En julio de 1986, nueve meses después del descubrimiento, un equipo de WHOI regresó al lugar del naufragio, esta vez utilizando el sumergible de investigación de tres personas y el vehículo operado a distancia recientemente desarrollado Jason Jr. El viaje marcó la primera vez que los humanos vieron el barco desde su desafortunado viaje en 1912", explicaron.

El directo del film, James Cameron, quedó fascinado con lo que vio: “Más de un siglo después de la pérdida del Titanic, las historias humanas encarnadas en el gran barco continúan resonando”.

"Como muchos, me quedé paralizado cuando Alvin y Jason Jr. se aventuraron a bajar y entrar al naufragio. Al publicar este video, WHOI está ayudando a contar una parte importante de una historia que abarca generaciones y da la vuelta al mundo”, manifestó Cameron para el WHOI.

En esta línea por su aniversario, desde Nationel Geographic estrenó un documental llamado "Titanic: 25 años después con James Cameron". Las imágenes revelan aspectos del detrás de escena de la película protagonizada por Leonardo Di Caprio, quien interpretó a Jack, y Kate Winslet, como Rose y la pregunta del millón: ¿entraban ambos en la tabla?

Titanic: 25 Years Later with James Cameron | First Look | National Geographic