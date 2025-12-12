12 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Revés para el Gobierno: la Justicia le ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad

El juez Adrián González Charvay de Campana hizo lugar a un amparo colectivo y además suspendió el artículo del decreto presidencial que obligaba al Congreso a detallar las fuentes de financiamiento.

Por
La Justicia le ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad. 
La Justicia le ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad.  

La Justicia le ordenó al Gobierno la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Así lo dispuso este viernes el juez federal Adrián González Charvay de Campana en un fallo donde hizo lugar a un amparo colectivo y además suspendió el artículo del decreto presidencial que obligaba al Congreso a detallar las fuentes de financiamiento para su implementación.

Te puede interesar:

Causa AFA: secuestraron 45 autos de lujo en una quinta en Pilar

El fallo establece que "el artículo 2° del Decreto 681/2025 resulta inválido como acto de gobierno, ya que desconoce los lineamientos y las obligaciones establecidas en el Artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional" y, además, "incumple los compromisos asumidos en tratados internacionales específicos en materia de derechos humanos", como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

A su vez, señala que el mismo "violenta de manera objetiva y directa el mandato constitucional de promulgación establecido por el Artículo 83 de la Constitución Nacional", pues, al suspender la ejecución de la Ley 27.793, el Poder Ejecutivo "excede en forma manifiesta las facultades que la norma constitucional le confiere", transgrediendo el principio de legalidad y la supremacía constitucional.

El fallo enfatiza que "la promulgación de una ley por insistencia del Congreso no admite excepciones, condiciones ni suspensiones administrativas", ya que "el texto constitucional no prevé, ante la insistencia de ambas Cámaras por mayoría calificada, otra alternativa más que la promulgación de la ley por parte del PEN, su publicación y consecuente aplicación".

G7-8VJiWYAELsad

De esta manera, la sentencia reordena la discusión entre poderes y establece que el Ejecutivo no puede suspender una ley bajo argumentos presupuestarios si el Congreso ya decidió lo contrario. Para el magistrado, permitirlo equivaldría a convalidar “una forma encubierta de veto”, incompatible con el diseño constitucional argentino.

Ley en Discapacidad: qué ordena el fallo de la Justicia

El juez González Charvay dispuso los siguiente:

  • Declarar nulo e inconstitucional el artículo 2 del Decreto 681/2025.

  • Ordenar la aplicación inmediata de la Ley 27.793.

  • Dar efectos expansivos a la sentencia para todas las personas con discapacidad y prestadores del sistema.

  • Prohibir medidas regresivas que reduzcan derechos ya consolidados.

Ley en Discapacidad: el fallo completo

SENTENCIA DEFINITIVA COLECTIVO

Noticias relacionadas

Federico Sturzenegger. 

Reforma laboral: el Gobierno defendió los cambios en vacaciones, indemnizaciones y horas extras

Patricia Bullrich le contestó a Cristina Kirchner.

Patricia Bullrich cruzó a Cristina por las críticas al Gobierno: "Tenga la decencia de no opinar..."

Cristina Kirchner cuestionó la política económica del Gobierno.

Tras el dato de inflación, Cristina cuestionó la política económica: ¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?

Cancillería rechazó la explotación de yacimientos en Malvinas.

Malvinas: Cancillería rechazó el avance de licencias británicas e israelíes sobre el yacimiento Sea Lion

play

Estela de Carlotto: "El Gobierno quebranta nuestros derechos y agravia nuestra memoria"

Federico Sturzenegger.

Sturzenegger aseguró que la reforma laboral generará "más empleo y mejores salarios"

Rating Cero

¿Quién quedará eliminado?

Se filtró el nombre de la próxima eliminada de MasterChef: "Si se graba a esa hora, ella no está"

Vuelve Euphoria en 2026.
play

Los lanzamientos de HBO para 2026: Euphoria, House of Dragons y Margarita, entre las mejores propuestas

El periodista Franco Torchia, invitado especial en TVR.

Franco Torchia, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

Deseo de matar regresó de manera explosiva al catálogo de Netflix con Bruce Willis y generó un fenómeno que pocos anticiparon. Aunque se trata de una película estrenada en 2018.
play

De qué se trata Deseo de matar, la película de Bruce Willis que llegó a Netflix y se volvió furor

La serie de Marvel hasta tuvo una continuación en la actualidad gracias a su éxito en los 90.

Dirigió una de las series más famosas de Marvel y ahora critica a todo Hollywood: quien es y qué dijo

El comunicado oficial confirma que Levinton fue operado.

Operaron a Joaquín Levinton tras el infarto: el comunicado oficial de Turf

últimas noticias

Así es la estatua de 70 metros que inaugurará Lionel Messi.

Así es la estatua de 20 metros de altura que inaugurará Messi en India

Hace 36 minutos
La Justicia le ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad. 

Revés para el Gobierno: la Justicia le ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad

Hace 44 minutos
River publicó los detalles para el nuevo TLM 2026.

Arrancó el plazo para que los hinchas de River renueven TLM del Apertura 2026: todas las fechas y precios

Hace 1 hora
El hombre había recuperado su libertad horas antes de su muerte. 

A plena luz del día asesinaron de un tiro a un hombre que pasó 20 años preso por abuso y asesinato

Hace 1 hora
¿Quién quedará eliminado?

Se filtró el nombre de la próxima eliminada de MasterChef: "Si se graba a esa hora, ella no está"

Hace 2 horas